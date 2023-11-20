THEi申請升格應用科學大學　預計審批需三年　先提交運動康樂範疇

香港高等教育科技學院今日（20日）首次公布邁向應用科學大學（University of Appliea Sciences, 簡稱 UAS5）發展藍圖。校長劉建德表示，院校現正積極籌備申請升格為大學，預計整個審批過程需時三年或以上。現時院校的運動及康樂範疇正進行學科範圍評審（PAA）；而另外兩個範疇，即建築環境、電腦科學與資訊科技正準備當中。



高科院（THEi）校長劉建德今日首次公布院校邁向應用科學大學（University of Appliea Sciences, 簡稱 UAS5）發展藍圖。他表示，THEi 高科院自 2012 年起已朝「應用科學大學」之路進發，現正積極籌備申請升格為大學，預計整個審批過程需時三年或以上。現時院校的運動及康樂範疇正進行學科範圍評審（PAA）；而另外兩個範疇，即建築環境、電腦科學與資訊科技正準備當中。

他表示，院校將雙軌並行，希望日後可以大學身份，繼續按業界人才發展所需，自主建立及調整專業課程架構和內容，或更早以「應用科學大學」身份，配合國策共同把教育做好，提升職業專才教育在社會、家長和學生心目中的地位。

劉校長亦表示，院校所有學士學位課程均符合香港學術及職業資歷評審局（HKCAAVQ）評審，課程質素獲保證，且達資歷架構第五級，與傳統專上學府無異。課程亦提供100%實習安排，為培育更多工作就緒畢業生，將實習納入學分制管理。僱主及指導教授會分階段就學生的實習表現於不同考核項目評分，而非單憑實習時數決定，令評分更具指標性，有效提升學生就業優勢及業界認受性。

香港高等教育科技學院（THEi）柴灣校舍。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

劉建德分享，院校已與超過 300 個亞太地區專上院校及業界夥伴簽訂合作備忘錄，與歐洲、南韓、泰國及內地雙一流大學已就產學研展開深度合作。頂尖教育家均認同此策路聯盟可發揮互補功能，持續為學生提供更多選擇，發展屬於香港獨有的亞洲「應用科學大學」模式。

他深信「應用科學大學」是環球教育發展大趨勢。院校亦十分支持政府推動香港成立應用科學大學，更樂意向政府提交建議，表達對「應用科學大學」的想法。未來院校將投入更多資源，提升教學質素，共建全新的教育生態。

THEi 高科院同時強調科研成果落地。院校旗下設有五個與業界合作之研究中心，包括跨學科食物副產品研究中心、環境及資源管理研究中心、可持續設計及環境研究中心、食品創新中心、高科院-豐甞水耕研究中心。透過不同應用研究項目，推動應用科學走進生活，例如早前有研究項目以食物副產品為原材料，開發環保寵物食品，並獲得「全港廚餘比賽」季軍及初創資本。