工人送貨被偷30萬電子零件　司機認參與但稱不知情　官不信囚18月

搬運工人送貨時在升降機內遇襲，並被人拿走30箱價值達70萬元的電子零件，事後一名涉有份參與的兼職貨車司機被捕。該貨車司機在區域法院承認盜竊罪，但他堅稱對搶劫的事不知情。法官今（20日）判刑時稱，被告的說法並不可信，又指他不可能事主不問詳情便接受工作，且犯案者多於一人，過程又涉及暴動等，判司機入獄18個月。



被告甘尚旻（32歲），承認於2022月5月27日在九龍牛頭角臨樂街19號南豐商業中心偷竊30箱電子零件，價值約70.9萬元。庭上透露，被告有兩項涉及使用虛假文書和管有攻擊性武器的案底，他在保釋期間干犯本案。

被告甘尚旼在區域法院承認盜竊罪，被判囚18個月。

工人送貨時上樓時被偷去貨物

案情指，萬誠物流公司的兩名員工當日送貨到案發大廈，其中一名工人乘升降機送第三板貨物上樓，他乘升降機下樓時腳步不穩，並向同事表示在該轉送貨途中遭兩名男子襲擊，被拿走了30 箱電子零件。

閉路電視見搬運工人被人推出電梯

升降機的閉路電視的影片顯示，被告曾尾隨該名搬運工人進入升降機，其後離開升降機約30秒，被告與一名左臂夾著黑色膠紙的男子一同返回升降機，升降機門再度打開，搬運工人遭人推出升降機外。

被告一小時後被捕貨物未有尋回

片段拍攝到被告等人將將失竊貨物拉出升降機外，兩人之後推着用黑色膠紙包裹的貨物進人升降機，並裝上車後離開。約一小時後，被告在車上被截停和拘捕，車上未有發現失竊貨物。

堅稱同伴推工人出升降機才知是劫案

法官判刑時指，被告聲稱當日見「阿強」把搬運工人推出升降機，才意會這是搶劫。由於這部份案情有爭議，法官判刑前召開「紐頓聆訊」，被告亦曾就這部份案件出庭作解釋，惟法官聽後認為被告的證供並不可信，並認為心智成熟的人都會詢問工作內容才會答應，被告卻不聞不問。

官認為被告是積極參與者

法官又認為，被告主動從貨車拿出一卷黑色膠紙，明顯要把遮蓋載貨的紙箱遮掩。即使被告進入升降機才知道要搶奪貨物，他後來亦積極參與，花心機包裹貨物，並用貨車把貨物運走，可見他是積極參與犯案。

指案件早有預謀且有用武力

法官指被告和團夥有備而來，早有預謀，拒絕接納被告事前不知情的說法，斥被告悔意不足，案件的犯案者多；團夥有使用武力，情況接近搶劫；涉及的物品總值逾70萬元，故以27個月作為量刑起點，雖然案件有召開紐頓聆訊，但費時不多，最後判被告入獄18個月。

案件編號：DCCC 1135/ 2022