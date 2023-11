今日必看8分鐘｜騙徒「賣狗肉」呃過百萬｜車場5日兩失火失千萬

騙徒賣狗肉為名誘載毒app呃$114萬 兼盜「流浪狗之家」轉數快

近日社交媒體冒起兩個聲稱出售「香肉」的專頁,遭網民口誅筆伐批評食狗肉行為。警方接獲漁農自然護理署轉介,經初步調查,懷疑有騙徒開設社交專頁,藉出售「香肉」之名要求顧客轉賬繳付訂金,或傳送連結誘使顧客下載懷疑虛假手機應用程式訂貨。假app誘騙顧客輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼,騙徒其後登入銀行其戶口轉走存款。警方至今接獲至少10宗報案,涉及損失逾114萬元。

騙徒fb稱賣狗肉 警指涉誘食客下載假app訂貨 呃銀行資料詐財

近日有facebook專頁發出帖文寫明賣「狗肉」,即使隨後修改為「香肉」,但都引來各界關注,警方接獲漁農自然護理署轉介,經初步調查,懷疑有騙徒開設社交專頁,藉出售「香肉」之名要求顧客轉賬繳付訂金,或傳送連結誘使顧客下載懷疑虛假手機應用程式訂貨。該程式會要求取得顧客的手機操作權限,再誘騙顧客輸入銀行戶口登入資料或其他個人資料,其後騙徒會轉走戶口内的存款並失去聯絡,深水埗警區及網絡安全及科技罪案調查科會繼續跟進有關懷疑虛假手機應用程式及社交專頁,以防市民受騙。據了解,騙徒在案中使用即時通訊軟件WhatsApp,至於虛假手機應用程式名叫「送達百貨」。

麒麟村車場5日兩失火失逾千萬 東主笑對火災﹕香港人跌低再起身

古洞麒麟村一個車場在短短5日內兩度失火,東主賴先生今日適逢周日放假,到澳門看賽車,卻不幸接電話通知有火警。他匆匆趕返香港了解,到達車場時入黑,火警亦已救熄,只見經營十多年的車場嚴重焚毀,大感無奈,但他仍面帶笑容,記者問及為何仍能樂觀面對時,他稱﹕「香港人嚟㗎嘛,跌低咗再起得番身,繼續努力啦。」今次火警波及9輛車,包括波子、本田辣跑、Fairlady、古董車等,最貴一部是客人的新車本田NSX特別版,市價200萬元,東主指部分車主已知悉失火,惟他暫未有時間向各人交代詳情。

旺角男疑衝出馬路 遭的士收掣不及猛撞頭傷 的士鏟安全島撼鐵欄

旺角發生車禍。今日(20日)凌晨,一輛載客的士沿亞皆老街往大角咀方向行駛,途經近西洋菜街時,懷疑58歲姓歐陽男子突然衝出馬路,但迅速走回安全島,的士收掣不及撞傷男子,繼而鏟上安全島,掃毀約3米長鐵欄,傷者長褲胯下位置爆呔,頭手受傷,保持清醒,送往醫院治理,31歲姓區的士司機在場協助警員調查。

迪士尼|魔雪奇緣世界今開放吸國際客 日本粉絲期待兩年慕名而來

香港迪士尼樂園新主題園區「魔雪奇緣世界」(WORLD OF FROZEN)為全球首個以電影《魔雪奇緣》為主題的園區,今日(20日)上午11時30分正式開放。不少旅客慕名而來,部份賓客裝扮成電影中的主角Elsa和Anna。有日本旅客一直是劇中角色「雪寶」的粉絲,並稱已期待園區開放差不多兩年的時間,今天終於夢境成真。亦有本地粉絲喜愛《魔雪奇緣》已經10年,迫不及待前來參觀。。

北角聖保羅堂幼稚園明年停辦 部分家長擬轉中環分校 憂搭車路程遠

聖保羅堂幼稚園(北角)日前突然傳出將於明年9月1日停辦,並與同一辦學團體的中環學校合併。今日(20日)為校方通知停辦後的首個上課日,家長如常帶小朋友上學,校方今日(20日)未有回應停辦事宜,《香港01》正向校方查詢有關事件。

習近平與泰國首相賽塔談中國足球隊:「我不敢肯定他們的水平」

中國國家主席習近平在美國三藩市出席亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議期間與泰國首相賽塔(Srettha Thavisin,又譯社德他)談起足球。兩人在APEC峰會期間、等待入場時進行了寒暄,當賽塔談到聽說習近平喜歡籃球,習近平對賽塔說:「我不行,我手小,抓籃球抓不住,踢足球還行。」

張天愛承傳亡父張有興公益精神 助百基層兒童學藝:為窮人起舞

首位華人市政局主席張有興去年1月離世,其女兒、著名時裝設計師張天愛日前將父親大批珍貴藏品捐贈中大圖書館,涵蓋1962至2012年半世紀的珍貴檔案。張有興曾在香港推動9年免費教育,作為女兒的張天愛,她早前幫助在北京太陽村過百名基層兒童學藝自立,「Dancing for the poor,not dancing to be beautiful.(為貧窮的人起舞,而不是為漂亮而跳。)」希望承傳父親樂於助人精神。