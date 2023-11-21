TSA成績跌恐增學童壓力　校長會冀先處理學生心理健康再追學業

考評局昨（20日）公布今年復辦的全港性系統評估（TSA）評估報告書，結果顯示小三、小六和中三學生三個主要科目的達標率均有所下跌，其中小六學生的達標率跌幅最大，為2006年以後新低。



不少聲音都憂慮今次出現跌幅會否為學校造成壓力，學童壓力繼而日增，小學校長會名譽主席張勇邦今日（21日）表示，同意老師在復課後都想盡辦法「追落後」，而此亦對老師及學生有很大壓力，故冀學界先處理學生心理健康再追學業成績，「要容許學生有調適，慢慢去追上嚟。」



中大教育數據研究中心教授侯傑泰則認為，今次跌幅不是想像中那麼大，大眾不要過分解讀，但強調每年的評估如身體檢查有其重要性，最重要是老師及家長要了解學生情況，如發生學生適應不到則要調整學習方案。



因新冠疫情反覆暫停3年的TSA今年中復辦，考評局昨日公布小三、小六和中三生在中英數3科的表現，各科達標率均遜疫情前，當中以小六的跌幅更為顯著。小學校長會名譽主席張勇邦在港台節目《千禧年代》表示，因為疫情方面學習方面成效差異大，學界對今次的結果都有心理準備，認為今次的跌幅已不算驚人。

他解釋，在疫情期間學生沒有面授課程，變相十分依賴家庭的支援，惜基層的學生在家學習的環境普遍較差，家居環境狹窄，有些更是三兄弟姐妹同時在同屋上網課，故學生成績下降是必然。

資助小學校長會名譽主席張勇邦。（資料圖片）

他又指，以其了解，在全日制復課後不同校長都各施各法希望可以幫助小朋友追回進度，而此亦對老師及學生有很大壓力，故冀學界先處理學生心理健康再追學業成績。他亦希望，不論是學界、家長或是社會人士都要明白此落後不同業界都有發現，「要容許學生有調適，慢慢去追上嚟。」

中大教育數據研究中心教授侯傑泰在同一節目亦表示，相比起外國其他地方，香港的跌幅不算很多，並以運動員比喻，指如運動員沒有奧運或是運動會都會少了練習，加上疫情期間老師「教書教唔哂未必會係咁提你（溫習）」，故此亦令小六的學生成績出現跌幅。至於小三學生，由於大部分學生會有家長協助溫習，而中三學生則相對自律。

中大教育數據研究中心教授侯傑泰。（資料圖片／高仲明攝）

至於今次出現跌幅會否令學校及學生有壓力，他認為，今次跌幅不是想像中那麼大，大眾不要過分解讀，而「壓力好定唔好，好難講，但身體檢查係重要。」他解釋，評估如每年進行身體檢查，而香港已是用最低風險去發布相關結果，因其只會告知學校而非在公布在網上。他認為，學界現時非「追落後」而是復常，料追回進度並不困難，最重要是老師及家長要了解學生情況，如發生學生適應不到則要調整學習方案。