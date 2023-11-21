粉嶺和合石申建7幢摩天公營房屋　涉4200單位　中高層料望墳景

粉嶺第48區、鄰近和合石村的「工業地帶」早前改劃為公營房屋發展，土木工程拓展署近日向城規會申請，放寬擬議發展地盤的高度限制等，預料可興建7幢住宅大樓，以提供4,200個公營房屋單位，最快可於2030年分階段入伙。文件顯示，住宅大樓樓高最高達52層。地盤鄰近和合石村和和合石墳場，預料日後向南的單位將有機會望向墳景。



擬議發展的住宅大樓樓高最高達52層。地盤鄰近和合石村和和合石墳場，預料日後向南的單位將有機會望向墳景。（地理資訊地圖截圖）

7幢擬建住宅大樓 鄰近和合石墳場

文件顯示，擬議發展用地位於粉嶺公路旁，鄰近和合石村，以及和合石墳場，佔地約40,185平方米，現時已劃為住宅（甲類）用地。土拓署申請放寬建築物樓面面積和高度限制，增幅分別為11.2%和25%。

根據擬議計劃，和合石將興建7幢住宅大樓，樓高約32至52層，將會包含停車場和平台花園、球場和幼稚園等，預計可興建4,200伙公營房屋單位，若申請獲城規會「開綠燈」，將可額外增加200個單位，增幅約5%。

和合石將興建7幢住宅大樓，樓高約32至52層。（文件截圖）

根據當局提供的環境評估報告，在11月拍攝的航拍圖片可見，現址仍為棕地用途，坦言擬議發展範圍的私人土地仍未完全收回，當局在進入地盤研究土地污染情況時受限制，故在收回土地後，須重新評估地盤的邊界和土地污染的情況。

報告又提到，擬議發展將於2025至2029年進行土地平整和基建工程，而建屋則會分兩期進行，第一期預計會在2029年第三季竣工，有望在翌年首季入伙，而第二期則預計會在2032年底完工，將會在翌年初入伙。

翻查資料，政府去年三月向立法會申請，在擬議發展地點興建6幢住宅大樓，以興建約4,000個單位，原訂最快2029年落成，換言之，現時的發展計劃增加一幢住宅大樓。

當時的文件提到，須就擬議發展收回1.8公頃私人土地，以及清理約2.4公頃政府土地，合共約104個住戶和約25個業務經營者受影響。何家園村是收地範圍之一，惹起村民不滿，惟當局未有採納有關建議。