房協朗然｜申請資格、截止日懶人包　直擊示範單位　交樓包廚櫃等

房協觀塘安達臣道資助出售房屋項目「朗然」合共提供422個單位，售價介乎255.5萬至645.6萬元，下周四（30日）起接受申請。房協今日（22日）公布「朗然」價單的同時亦有「示範單位」供傳媒拍攝，據交樓標準，設有露台的「朗然」單位將全屋鋪設地磚，並附設廚櫃、煮食爐及浴室潔具等。「朗然」申請資格、截止交表日及申請途徑一文看清。



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申請日期

．2023年11月30日至2023年12月13日



網上申請開始時間

．2023年11月30日上午8時30分 (只適用於白表申請人)



截止收表時間

．2023年12月13日晚上7時正（只適用於親臨香港房屋協會申請組 (地址：香港大坑浣紗街23號龍濤苑地下) 遞交及網上申請。



．各屋邨辦事處 / 分區租約事務管理處及其他收表處只會於其個別辦公時間內收取申請表。



申請費

．$270港元（無論申請成功與否，申請費一經繳交，概不退還，亦不能轉讓。）



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申請資格

．申請者必須在申請截止日期當日已年滿18歲並在香港居住滿7年



．及在香港居留不受任何附帶逗留條件所限制（與逗留期限有關的條件除外）



「綠表」 申請

．主要適用於出租屋邨、公屋、年長者居住單位住戶、持有有效《綠表資格證明書》的人士及「長者租金津貼計劃」的受惠者



「白表」 申請

．主要適用於私營房屋住戶、出租屋邨、公屋或任何資助房屋項目／計劃單位住戶的家庭成員，及其家庭每月總收入及總資產淨值必須符合下列限額：



．1人申請者/家庭每月總入息限額$31,000港元/家庭總資產淨值限額$735,000港元



．2人或以上家庭/家庭每月總入息限額$62,000港元/家庭總資產淨值限額$1,470,000港元



索取申請表及申請須知

．由11月22日至12月13日，申請表及申請須知可於以下地點或網站下載：

．九龍長沙灣青山道413號東景大廈香港房屋協會辦事處；及

．「朗然」網站