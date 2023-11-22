今日必看8分鐘｜的士直插貨車司機輕傷｜BLACKPINK現身英國國宴

屯門公路的士直插重型貨車尾 車頂凹陷車頭盡毀 司機奇蹟輕傷

屯門公路發生交通意外。凌晨2時52分，一輛空載的士沿屯門公路往荃灣方向行駛，途至大欖隧道出口支路，突然直撞前方一輛重型貨車車尾。68歲姓朱的士司機一度被困車內，頭破血流。救援人員趕至時，他已自行爬出車外，由救護員為其包紮，隨後送院治理，情況穩定。警方正調查意外起因。

車cam直擊｜旺角男子「紅公仔」慢步過路 遭九巴撞臀成滾地葫蘆

旺角今午（21日）發生一宗交通意外，一名男子在上海街與旺角道交界，無視紅綠燈的「紅公仔」，緩緩橫過馬路，結果遭一輛駛至的九巴撞到臀部，頓成「滾地葫蘆」。事發片段事後在網上流傳，有網民稱擔心男子「肯定內傷」。警方表示，被撞男子向九巴車長表示沒有受傷，其後自行離去。

八鄉車房火警波及兩車 疑電話流動充電器先起火

八鄉發生火警。凌晨4時許，有警員巡邏至粉錦公路近八鄉警署對開一間車房時，發現由貨櫃搭建的寫宇樓正在冒煙，立即通知消防。消防員接報趕至開喉灌救，迅即將火救熄，期間附近村屋有數名男住客須疏散，事件中無人受傷。就現場所見，上址有兩輛車輛被火勢波及。消防初步調查後認為起火原因無可疑，懷疑寫字樓內一個電話流動充電器首先起火。

青衣貨櫃碼頭南路貨櫃車翻側 司機手腳傷爬出求助

今日（22日）中午12時40分，一部貨車在青衣貨櫃碼頭南路近2號迴旋處失事翻側，司機自行爬出。他手腳擦傷，正在場等候協助。受事件影響，現場交通受阻。消防到場打爆貨櫃車大銀幕，將傷者救出。車上物品散落一地；並有一些急救用品。現場消息指，貨櫃車上長20呎的貨櫃有載貨，當駛至迴旋處時向左翻側，男司機自行爬出，輕傷送院。

黑幫14K「智勇堂」尖沙咀搞花炮會 O記及反黑動員逾百警力戒備

黑幫14K其中一個堂口「智勇堂」，今晚（21日）約7時於尖沙咀安達中心樓上一間酒樓包場舉辦花炮會。警方嚴陣以待，有組織罪案及三合會調查科（O記）、西九龍總區反三合會及行動組、油尖警區反三合會及行動組及機動部隊，合共動員逾100警力到場戒備，人員在安達中心大堂設置登記處，向前往花炮會的賓客登記資料。行動期間一切和平，警方未有拘捕或帶走任何人。

BNO移民｜英國調查：5成65歲以下受訪移英港人失業 99%無意回港

不少港人透過BNO Visa移民英國，當地組織研究調查訪問了2000名港人，結果顯示65歲以下移英港人中，只有五成人找到工作，換言之有五成人失業，不少港人認為英語能力、及工作資歷未獲認可影響求職。研究指出，99%受訪港人表明雖然遇到困難，但無計劃返港。

房協居屋朗然｜處觀塘安達臣道62折售 入場費255萬 11.30起申請

房協即將推售位於觀塘安達臣道的資助出售房屋項目「朗然」，合共提供422個單位。房協今日（22日）公布，將以市價六二折推售「朗然」，折扣率與房委會「居屋2023」看齊，售價介乎255.5萬至645.6萬元，將於下周四（30日）起接受申請。

慘！內地女哭訴朋友被取消香港身份證 做錯1事即DQ：要大命了…

香港身份證被取消了？有內地女於小紅書發文，哭訴其朋友因為做錯1件事，被取消了香港身份證，沒法續簽，直指「要了大命」。樓主又分享其餘4種情況也會導致香港身份證作廢，包括逾期啟動身份、提供假資料等，提醒其他有意申請香港身份的網民注意。

OpenAI風波峰迴路轉 公司宣布Sam Altman回巢任CEO 董事會重組

科企OpenAI爆發的亂局峰迴路轉，OpenAI最新在11月22日宣布奧爾特曼（Sam Altman）會回歸公司擔任行政總裁（CEO），並部份重組董事會。

BLACKPINK罕有「合體」現身英國王室國宴 獲查理斯大讚感驚喜

韓國天團BLACKPINK與經紀公司YG娛樂續約事宜正持續蔓延，Jisoo、Jennie、Rosé及Lisa等4名成員自9月中的巡迴演唱會落幕後，至今已2個多月沒有同框活動。