小學人文科課框出爐　落實愛國主義　三年級須學國安法、香港防務

小學常識科將於25/26學年落實分拆人文科和科學科，教育局今日（23日）公布人文科課程的框架，涵蓋六個範疇，包括「健康與生活」、「環境與生活」、「理財與經濟」、「社會與公民」、「國家與我」和「世界與我」。局方指，課程大致沿用常識科內容，同時加強國民教育部份，建立國民身份認同，以落實愛國主義教育。其中，小三學生已須初步認識國安法的內容、認識駐港解放軍與香港防務；小四學生新增透過歷史人物，如岳飛精忠報國的故事。



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教育局指，六個學習範疇的學習內容，目標是讓學生從小建立健康的生活方式，促進他們個人及人際關係的發展，並通過學習香港社會和國家的發展、中華文化、中國歷史重要事件和人物、國家與世界的聯繫等課題，讓他們在學習過程中應用所學及發展技能，培養他們成為有自信、具識見及負責任的人，為家庭、社區、國家及世界的福祉作出貢獻。

課程增潤將按加強國民教育、持續推動價值觀教育及以學生學習為中心，從以上三方面作重整及增潤。其中加強國民教育部份，將增潤中華文化、國家歷史、國家地理及國家發展元素，從小培養學生傅承中華傳統美德，加強文化自信及建立國民身份認同，以落實愛國主義教育。

其中「環境與生活」範疇的三年級課程，新增認識中國的名山大川及名勝古蹟；「社會與公民範疇」，三年級課程將新增初步認識 《香港國安法》及其對香港的重要性、認識中國人民解放軍駐香港部隊與香港防務；「國家與我」範疇，四年級課程新增對岳飛精忠報國的中國歷史人物故事；五年級新增「一帶一路」、粵港澳大灣區的發展、衛星導航系統即與國家近期經濟科技發展及與世界聯繫相關；六年級課程新增國家的最新發展，例如脫貧發展 、城市化、交通運輸、應對荒漠化的成就、航天科技。另外新增國家安全與《香港國安法》。

建議課時方面，小學人文科將佔小學六年課程總課時不少於7%，當中，課程内可使用「彈性課時」則為不多於20%。小一至小二級每年課節為51節，約30小時，建議每周兩節（如每課節以35分鐘計算）。彈性課時為13節（約7小時）。小三至小六則每年課節為77節（約45小時），建議每周兩至三節（如每課節以35分鐘計算），彈性課節有19節（約11小時）。

課程目標包括知識和理解、技能及價值觀和態度三方面。其中知識和理解部分，學生要了解國家重要的歷史事件與中華文化特色，以及香港社區的發展，明白香港是國家不可分離的部分，初步認識《憲法》與《基本法》和國家安全的含意，明白《基本法》的憲制背景、「一國兩制」的重要意義、《香港國安法》對維護國家安全的重要性以及中央和香港特別行政區的關係，關注社會事務，了解公民的權利和義務。