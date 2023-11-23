香港航空Mega Sale｜11.27起推5萬張優惠機票　低至$210涉14航點

香港航空（Hong Kong Airlines）宣布為慶祝成立17周年，將於下周一（11月27日）起至12月4日，推出一連8天限時機票優惠，提供逾5萬張單程機票，票價低210元起，並涵蓋中、日、韓、泰共14個航點，包括香港航空最新的熊本及米子航線。今次Mega Sale優惠，下周一早上10時開始，航點、出發日期及詳細票價稍後公布。



香港航空表示，由於旅遊業復蘇和日元匯率影響，日本市場表現最為突出，而傳統的旅遊旺季暑假仍然是出行的高峰季節，客座率超過9成，並預期日本在聖誕和新年假期會繼續成為旅客的首選目的地。



香港航空（Hong Kong Airlines）宣布11月27日起至12月4日，推出一連8天限時機票優惠。（資料圖片）

香港航空主席張有強今日（23日）表示，港航年底前航班已恢復至疫情前水平，較年初預測在2024年中全面恢復為早，港航預計今年全年的平均客座率將恢復到85%，而綜合今年第一至第三季營運數據，航班班次較去年同期錄得超過8倍增長、乘客數量按年增加了超過38倍。

港航表示，隨著多個航點航班迅速恢復，正積極「搶人才」，包括邀請舊員工重返工作崗位、並在本地及全球多地招聘，一些職位更於年中已達到全年招聘目標，員工總數於年底前恢復到疫前水平。

另外，港航為慶祝成立17周年，將於11月27日至12月4日在官網上推出一連八天的限時機票優惠，共提供超過五萬張單程「經濟飛」機票低至210元起，涵蓋中、日、韓、泰14個航點，包括最新的熊本及米子航線，有關機票於2024年6月前有效。