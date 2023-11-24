海洋公園復辦四川自然保護周　延小熊貓借用期限　再借小熊貓到港

停辦5年的海洋公園「四川自然保護周」重臨，海洋公園即日起再度與四川當局合辦，兩方並於今日（24日）簽署兩項分別為期5年及20年的合作協議。當中包括延長海洋公園現有的三隻小熊貓，即泰山、聰聰和柔柔借用時期，亦會再借出多批小熊貓作為展示及保育用途等。



即日起至11月30日合辦四川自然保護周

海洋公園由即日起至11月30日，與四川省林業和草原局、成都市人民政府，以及港府環境局，首次三方攜手主辦「2023四川自然保護周」，主題為「再遇多彩四川·漫游魅力成都」，介紹當地生物多樣性及保育工作。

展覽將展示成都市最新的公園城市建設，帶出人與自然和諧共生的理念，亦會展示四川的珍稀動植物，訪客可透過XR體驗與大熊貓寶寶虛擬互動。而來自成都的動植物專家，將在保育講座中分享大熊貓及當地珍貴動植物的趣事。

海洋公園與四川林草局今簽署為期5年合作協議

海洋公園亦在啟動儀式上，與四川林草局簽署為期5年的《四川省林業和草原局與海洋公園公司 2023-2027 科普及宣傳合作協議》。內容包括雙方每年會聚焦四川其中一個自然保護區，關注該區的自然保育工作，並促進兩地的員工可實地共享專業知識，互相獲益。

為加強合作保育珍稀物種，海洋公園亦與成都大熊貓繁育研究基地簽訂為期20年的《成都大熊貓繁育研究基地與香港海洋公園公司、香港海洋公園保育基金關於開展小熊貓保護合作的協議書》。

延長小熊貓泰山、柔柔、聰聰借用期限

成都研究基地除了延長海洋公園現有的三隻小熊貓，即泰山、聰聰和柔柔的借用時期，亦會再借出多批小熊貓，予海洋公園作為展示、科研、繁殖、 保育及教育用途。

此外，海洋公園將與民政及青年事務局合作舉辦「青年實習計劃」，為港青在四川爭取實習機會，以啟發他們獲得寶貴的保育學習體驗。