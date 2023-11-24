今日必看8分鐘｜正義道2司機互毆｜阿伯圖偷底褲斷正

影片直擊│正義道MMA 七人車司機和的士司機互毆 打鼻叉頸按地

金鐘發生打鬥案。《香港01》接獲讀者提供片段，顯示一名身穿西裝的七人車司機和另一名的士司機，在正義道因駕駛問題發生爭執，雙方繼而大打出手，打鼻叉頸按地，旁人不停勸喻「唔好打」、「唔好嘈」，2人分開後繼續爆粗對罵，影片便結束。警方證實昨日（23日）收到報案，經調查後由「襲擊及有人受傷」改列「糾紛」。

上環兩巴士相撞 城巴再撼巴士站釀七傷 干諾道中往中環一度全封

上環發生涉及巴士車禍。24日凌晨零時左右，據報一輛961線九巴、及一輛969線城巴，先後沿干諾道中往中環方向行駛，途至信德中心對開時，兩車突然相撞，其中九巴車頭嚴重損毀；城巴則繼續衝前，撞向路旁的巴士站簷篷。初步得悉，意外中有7人受傷，包括兩輛巴士的車長，以及兩車的乘客。警方正調查車禍起因。

屯門友愛邨單位陷火海 火球飛出波及樓下單位 2人吸入濃煙不適

今日（24日）上午10時44分，屯門友愛邨愛德樓發生火警，高層一個單位陷入火海，湧出大量濃煙，窗框燒至變形，有火球飛落街波及樓下單位的晾衫架，50名居民疏散落樓。消防員接報到場開動一喉一煙帽隊灌救，於11時02分將火救熄，其間友愛路兩條行車線封閉。事件中一男一女不適，包括起火單位的菲律賓女傭，她由救護車送院治理，另一人在場檢查後毋須送院，火警起因有待調查。

黃大仙環鳳街墮窗 的士司機險「中頭獎」：唔死都算好彩

今日（24日）早上9時55分，黃大仙環鳳街鳳錦樓有窗由高處墮下，跌在車房對開路面，幾乎擊中一名的士司機，場面十分驚險。司機林先生憶述指，當時他由的士車頭行入車房，鐵窗突然在他面前與約一尺墮下，玻璃粉碎，嚇得他向後閃避。他指若行走多1秒便會擲中：「我唔死都算好彩！」

兩獨行司機停車場遇劫 曾遭持刀指嚇及拳打腳踢 警拘3內地男

三名賊人專門針對獨行人士，趁對方在停車場泊車後，隨即亮刀威嚇或直接拳打腳踢，劫去事主的財物，甚至逼令對方交出提款卡及密碼。過去多月已有兩人受害，被劫去約4.8萬元。警方經調查及翻查300小時閉路電視錄影，鎖定三名疑犯的身份，並於周三及周四（22及23日）拘捕三名內地男子，並起回數千元贓款。警方將正式落案起訴三人行劫罪，並將於今日（24日）下午在東區裁判法院提堂。

80歲阿伯圖偷底褲｜唐樓女住戶購CCTV自製防盜神器：特登引佢耐啲

香港仔一幢唐樓今午（23日）現偷底褲賊，八旬翁涉案就擒。其中一名受害住客阮小姐向《香港01》透露，上月起多名住客接連有衣物失竊，賊人專偷胸圍及小朋友內褲等。她忍無可忍，5日前（18日）特意在深水埗購入價值1,300元的閉路電視作24小時監控，更自製「防盜神器」將晾在天台的內褲鎖上「威也鎖鏈」，最後果然成功將疑犯擒獲，「佢（賊人）唔知我鎖住呀！特登引佢等佢耐啲，拖延時間（捉佢）！」

打風｜探測蘇拉小犬功臣 下投式探空儀免低飛偵察 助研颱風強度

颱風蘇拉和小犬早前襲港，政府飛行服務派出挑戰者605號定翼機，按天文台指定座標位置及高度投放下投式探空儀，收集熱帶氣旋氣象數據，提高對颱風的監測及防颱能力。