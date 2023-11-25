人文科｜學界憂課程臃腫時數增淪講書　蔡若蓮：視乎老師有無備課

小學常識科將於25/26學年落實分拆人文科和科學科，兩科的課時佔比共14%，較原先常識科多3個百分點，學界憂慮課時增加，加上課程臃腫，變相淪為「講書」多。教育局局長蔡若蓮指，自己曾經做過老師，「會唔會變做講書，其實好睇有無備課。」她續指，如老師消化了相關內容，則可以按照對學生的能力去引導學習，又鼓勵學校可以共同備課。



人文科大幅加入國民教育元素，小三要初步認識國安法，有聲音憂慮會令學生「死記硬背」。她強調，希望學校可以用多元有趣方法教導，強調「死記硬背係最唔理想方法。」她指出，希望課程可以連繫學生的生活，如透過考測或者專題學習方法認識相關歷史及知識。



教育局局長蔡若蓮強調，局方希望學校可以用多元有趣方法教導，強調「死記硬背係最唔理想方法。」（資料圖片／歐嘉樂攝）

政府下學年試行將小學常識科，分拆為人文科和科學科，當中人文科方面較以往常識科加強國民教育部分，三年級學生要初步認識 《香港國安法》、駐港解放軍與香港防務。

有聲音擔心要學習相關知識會容易變成「死記硬背」，蔡若蓮強調「死記硬背係最唔理想方法」，希望學校可以用多元有趣方法教導學生，連繫學生的生活，如透過到歷史博物館考測或者專題學習認識歷史及知識，「化被動為主動，與其人哋話比你聽，不如帶住自己問題同思考去尋找同體驗」

小學人文科設有六個學習範疇「健康與生活」、「環境與生活」、「理財與經濟」、「社會與公民」、「國家與我」和「世界與我」。（資料圖片）

兩科分拆後人文科和科學科共佔14%課時，較以往只佔11%的常識科多，多出來的課時會由現時彈性課時調配過去。學界憂慮此變相學校課程會增加「講書」比率。蔡若蓮則指，自己亦曾經做過老師，「會唔會變做講書，其實好睇有無備課。」她續指，如老師消化了相關內容，則可以據對學生的能力去引導學生學習，又鼓勵學校可以共同備課。

對於有學界關注，現時教常識科的小學老師是文科出身，未必能應付科學科。她表示，明白小學師資要求同中學不同，如老師本身有數理科學背景畢業當然是好，但沒有的話，教育局會亦為老師提供15小時或30小時的培訓，而長遠都會有不同專題培訓課程設立，希望裝備老師有更多科普知識。她亦鼓勵，學校可以找數理背景專科畢業的人士，即使沒有老師資格都可以請入左職先才做教學培訓。

有聲音質疑，今次的改革課程由構思到推出只用了兩年，認為當局應該推遲一年才試行新課程。蔡若蓮表示，課程是持續優化，「唔係寫低咗就十年後都係咁」，加上人文科中有九成的内容都是源自常識科，故不認爲拖延一年試行有助學界備課，建議學校善用試行的一年時間以觀摩其他學校的做法，加速適應。