理大第29屆畢業禮　鍾南山獲榮譽博士學位　促理大與灣區科研交流

香港理工大學今日（25日）舉行第29屆畢業典禮，並頒授榮譽博士學位予五位傑出人士，其中包括中國工程院院士鍾南山，他表示這項榮譽不僅是對個人的肯定，還是對所有從事醫學醫療事業的鼓勵，並指將促進香港理工大學和廣州國家實驗室、廣州醫科大學，以及粵港澳大灣區各城市間更廣泛的教育、醫療、科研的交流合作。



中國工程院院士鍾南山獲香港理工大學頒授榮譽博士學位。(資料圖片／盧翊銘攝)

鍾南山獲榮譽博士學位：對個人及醫學界肯定

理工大學今日舉行第29屆畢業典禮，並頒授榮譽博士學位予五位傑出人士，包括：中國工程院院士鍾南山；香港交易及結算所有限公司主席史美倫；北京大學校長、中國科學院院士龔旗煌；滴灌通集團創始人及主席李小加；前復旦大學校長、中國科學院院士許寧生。

鍾南山在典禮上表示，榮譽博士學位是對他和團隊一直以來努力、堅持的認可。他指這項榮譽不僅是對個人的肯定，還是對所有從事醫學醫療事業、探索未知、創新理論乃至推動科技進步同行的鼓勵。

新使命：促進理大與灣區城市科研交流

鍾南山亦表示，今天理工大學頒授這一殊榮的同時，也給他一個新的使命。他將促進香港理工大學和廣州國家實驗室、廣州醫科大學，以及粵港澳大灣區各城市間更廣泛的教育、醫療、科研的交流合作。