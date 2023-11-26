今日必看8分鐘｜私家車自炒8個月B飛出車｜海底撈服務員舞蹈爆紅

吐露港公路私家車自炒釀5傷 8個月大嬰兒與外傭飛出車外

大埔吐露港公路發生交通意外，據了解一輛私家車今午（26日）約2時44分駛至吐露港公路近新峰花園御峰豪園對開時，懷疑失控「自炒」，車上一名嬰兒及一名女傭飛出車外。救援人員接報趕至，尋回該名僅8個月大的手抱男嬰，幸仍清醒，與車上另外4名成人均受傷，當中一名女外傭一度暈倒，其後回復清醒，各人由在場救護員初步治理後，嬰兒、母親與一名女外傭被送到威爾斯親王醫院救治，另一男外傭送大埔那打素醫院治理，男司機則毋須送院。

油麻地被通緝福士遇截查 逃走撞九巴電單車 警拘17歲乘客涉販毒

一輛警方黑色隱形戰車今日（26日）上午8時在漆咸道南，識別到一輛可疑的白色福士私家車，發現其車牌為通緝車輛，警員於是上前攔截，惟司機驅車逃去。隱形戰車從後追捕，福士逃至加士居道時撞向一輛九巴及一輛電單車。意外發生後，福士上兩人隨即從下車逃走，警員見狀立即下車追捕，乘客逃至衛理道時被警員成功攔截，司機則逃之夭夭。

九龍灣七人車失控掃毀水馬翻側 司機拒絕「吹波波」被捕

九龍灣發生車禍。今日（26日）凌晨2時許，一輛寶馬七人車沿啟福道往觀塘方向行駛，駛近一個油站對開時，失控掃毀約10米長水馬，再衝前約50米翻側，司機雙手擦傷，自行離開車廂，救援人員和警員到場跟進，涉事司機拒絕進行酒精呼氣測試被捕。

觀塘道兩九巴相撞 車頭擋風玻璃變形碎裂 10乘客受傷

今日（26日）下午1時33分，警方接報指，觀塘道發生九巴相撞意外，當時兩輛巴士分別載有80名乘客及2名乘客，意外導致10名乘客（27至72歲）受輕傷。據現場消息指，九巴1A路線撞向九巴11C路線車尾釀成意外，九巴1A路線車頭損毀變形，玻璃碎灑滿一地，前車1男2女及後車2男5女乘客受輕傷，至清醒送聯合醫院治理，至於九巴11C路線女司機及1A路線男司機則沒有受傷，在場協助調查。警方初步調查後，兩輛巴士的49歲姓鄧女司機及61歲姓徐男司機酒精測試結果均為零度，相信是11C路線巴士減速準備落客時，1A路線巴士收掣不及而導致意外，未知事故是否涉及故障或人為因素，正繼續調查事故成因。

旺角砵蘭街餐廳起火冒濃煙 消防到場灌救

今日（26日）上午約10時39分，警方接獲多人報案指，旺角砵蘭街一間餐廳起火，有濃煙冒出。消防出動多輛消防車、煙帽隊開喉灌救，事故安全隊亦到場評估情況。10多名餐廳職員需緊急疏散。目前消防員已將火救熄。警方正調查事故成因。

網媒「蛋蛋俱樂部」台長旺角遇襲 遭2非華裔男子斬傷 腳部流血

旺角發生傷人案，今晚（25日）6時42分，警方接獲一名男子報案，指自己在旺角亞皆老街與彌敦道交界街頭被兩名非華裔男子斬傷，救援人員趕至，發現事主腳部受傷，他清醒被送往廣華醫院治理。傷者為網媒「蛋蛋俱樂部」台長梁志恒，「蛋蛋俱樂部」facebook亦發帖指「皮蛋旺角俾人斬左（咗）兩刀」，並貼出傷勢照片。

大老山隧道易通行｜收費廣場行車線7變4 車速上限維持時速50公里

不停車繳費服務易通行已實施約半年，今早（26日）擴展至大老山隧道，駕駛者毋須再於收費亭停下，可直接駛過，並透過易通行自動繳費。實施易通行後，大老山隧道收費廣場來往九龍及沙田方向的行車線，將由七線減至四線，車速上限維持時速50公里。

新娘前男友傳短訊 新郎疑戴綠帽嬲爆踢懷孕新娘兼退婚 真相是…

網上資訊一定要「fact check」，切勿以訛傳訛！近日網上流傳1條影片，聲稱內地有1對新人日前舉行婚禮，當中新郎收到新娘的前男友傳來短訊，恭喜他「雙喜臨門」，既做新郎又做爸爸。但新郎與妻子僅相識1個便閃婚，對她懷孕一事毫不知情，且認為絕不可能，故懷疑自己戴綠帽，嬲到當場質問，即使新娘堅稱腹中胎兒是新郎的骨肉，仍被新郎狠踢，令她跌在地上，男家更當場退婚黄要求女家全數退還聘金。網民既批評新郎踢女人又或同情男方戴綠帽之際，有人隨即踢爆真相，原來影片中的男女當時正在拍戲，相信有人信以為真，以為發生新郎踢新娘事件，再加上狗血劇情而令影片截圖瘋傳。

生日快樂歌後 海底撈再火舞蹈｢科目三｣ 服務生會跳月薪可過萬？

內地連鎖火鍋品牌海底撈一直以好服務著稱，生日客人可獲得舉生日燈牌、服務生幫唱生日快樂歌等貼心服務，歌詞「對所有的煩惱說bye bye，對所有的快樂說hi hi」不少港人也十分熟悉。近日，海底撈服務生又火出一款舞蹈，名為「科目三」，網絡流傳不少服務生伴隨音樂在客人面前表演的畫面。有傳聞指，會跳該舞蹈的服務生月薪高達1.2萬元人民幣。

男子地鐵內吃魚竟吐一地魚骨！遺留大片垃圾落車 網民倡永久禁乘

上海地鐵一名男子被爆在車廂內吃魚，更旁若無人地將魚骨吐在地面，遺留一片垃圾便直接落車。