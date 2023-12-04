移民潮｜3名校退學率降至低於2020/21學年　聖保羅男女比高峰減半

受近年移民潮影響，本港學生持續流失，部分名校一度有大批學離退學。根據各校往年及最新學校報告（2022/23學年）顯示，直資名校聖保羅男女中學在2020/21學年即退學潮興起之時，該學年逾百人退學，其後兩年持續下降，上學年（2022/23學年）減至65人，約佔全校人數5.4%。



官校皇仁書院及另一傳統名校香港華仁書院，退學比率在過去三個學年則呈現先升後跌的情況，今學年退學率稍低於2020/21學年的水平。



聖保羅男女中學今個學年退學人數比率下跌至5.42%，退學人數有65人。（資料圖片/張浩維攝）

聖保羅男女曾逾百人退學 上學年退學人數跌至65人

在移民潮影響下，本港學校學生持續流失，香港部分名校中學亦出現學生流失情況。根據聖保羅男女中學、皇仁書院及香港華仁書院過去三個學年的學校周年報告，聖保羅男女中學在2019/20學年，即退學潮興起之時，全校入學人數為1,198人，而退學人數有114人，超出了一百人，退學比率則佔全校註冊入學人數約9.51%；隨後一個學年則微跌了0.77個分點，退學人數仍超過一百人；直至上學年呈現較大跌幅，約3.32個百分點，下跌至5.42%，退學人數有65人。

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三間中學今學年退學率低於2020/21水平

皇仁書院及香港華仁書院在過去三個學年，退學率均呈現先升後跌的趨勢。皇仁書院由2020/21學年的約5.5%，先升至2020/21學年的約6.5%，至上個學年回落至約4.5%；香港華仁書院則由2020/21學年的約5.3%，升至2021/22學年的8.06%，在上個學年下跌至5.15%，下跌了2.9個百分點。

綜上而言，今個學年皇仁書院及香港華仁書院的退學比率均稍微低於2020/21學年的水平，約為5%，而聖保羅男女中學的退學比率更明顯下降了約4個百分點。