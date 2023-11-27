三大學研究推算：香港2040-2049年熱夜增五成　極端降雨增逾四成

香港近年接連出現極端天氣，中大聯同港大及科大團隊合作研究及預計，本港在2040-2049 年熱夜將會增五成，沙田、屯門、九龍、港島北、港島南和機場區域均會成為熱夜重災區，而極端降雨將更強烈頻繁，最高一小時兩量可達230毫米，相比今年的黑雨紀錄增加逾四成，出現山泥傾瀉、嚴重水浸的機會亦會大增。



中大聯同港大及科大團隊合作研究及預計本港在2040-2049 年熱夜將會增五成，最高一小時兩量可達230毫米，相比今年的黑雨紀錄增加逾四成。（洪芷菁攝）

中大、港大、科大一同研究 熱夜將增至48日

中大建築學團隊聯同香港大學和香港科技大學團隊，結合中尺度天氣研究和預報模式(WRF）氣侯模型及本港複雜的城市環境數據，推算出由過往十年至2040-2049年，本港熱夜日數的十年平均值將會由32日增加5成至約48日，又預估最長連續熱夜日數的十年平均值由8日增加至約10日，而單次最多連續熱夜更長達15日。

中大團隊早前已有研究結果發現，本港熱夜數目增加帶來的健康風險更甚於日間酷熱。是次推算於本世紀中熱夜的大幅增加，將進一步為市民帶來健康風險。

另外，研究團隊就最長連續熱夜日數的十年平均值計算出各地區的差異，發現到了 2040-2049 年，沙田、屯門、九龍、港島北、港島南和機場區域均為熱夜重災區。團隊亦指，本港於2040-2049年的最高一小時兩量可達230毫米，相比今年的黑雨紀錄增加逾四成，極端降兩將更強烈頻繁，而出現山泥傾瀉、嚴重水浸的機會亦會大增。

憂長者、長期病患者更易不適

港大建築學院副教授任超博士表示，在持續高溫天氣下，長者及長期病患者更容易中暑及心血管不適，導致救護車、急症室的需求增加。政府應参考不同地區受酷熱天氣影響的程度，有效分配醫療資源及增加社區服務。

團隊指出，除了施政報告關注的極端降雨，酷熱天氣的新常態亦對民生和市民健康有莫大影響，促請政府更積極對應，包括制定應對極端天氣的規程、常設支援措施應對新常態、調整新基建管理規劃等。在發放預報及應對過程中需要跨部門協作，如社會福利署、民政署、醫務衛生局、渠務署等。社會各界亦應做好應對極端天氣狀況的淮備，包括加強防災備災培訓、常備緊急避難用品等。減少碳排放比以往任何時候更迫切，團隊呼籲企業及市民積極減碳，共同應對氣候變化的挑戰。