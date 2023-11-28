國家航天員今日抵港　展開四日訪問　大批小學生機場迎接

中國載人航天工程代表團今日（28日）抵港，進行四日訪問。代表團今日下午1時落機抵港。《香港01》會直播接機情況。



中國載人航天工程代表團下午一時抵港，政務司司長陳國基與多名官員在機場接機，與代表團成員逐一握手。接機大堂有大批小學生揮動國旗和區旗，迎接代表團，大叫「歡迎歡迎」。

代表團由中國載人航天工程辦公室林西強副主任帶隊，成員包括參與中國空間站建造的神舟十二號乘組航天員劉伯明、神舟十三號乘組航天員王亞平、神舟十四號乘組航天員陳冬、神舟十五號乘組航天員張陸，以及載人航天工程系統相關領域專家。

林西強向現場的學生揮手，代表團直接進入電梯離開，隨即展開訪問行程。

來自香港教育工作者聯會黃楚標學校的小學生KEN表示，今日見到太空人感到十分開心，希望將來有機會成為太空人，他又指，想與太空人對話，「想知佢哋喺太空點樣飲水」。

航天員下午四時半在會展舉行記者會。明日早上會與中、小學生對話，也會到訪科大和理大、後日主要活動是參與大滙演、特區政府於周五即行程最後一天，會在禮賓府舉行歡送儀式，代表團之後會經港珠澳大橋離港。

▼元旦京港澳天宮對話▼

