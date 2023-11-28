13歲女童被姦後自殺亡　指紋系統尋出真兇　兇徒40年後認罪囚7年

四十年前一名13歲女童到屯門其姊姊的住所時，被一名男子強行推入單位，她被綁起手腳後遭強姦，警方一直未能拘捕疑兇。女童之後多次出入精神病院，29歲時跳樓身亡。警方在指紋系統電腦化後對找疑兇。警員2021年在荃灣區截查一名廚師時，發現該廚師疑疑是當強姦女童的疑兇。該廚師現已60歲，他今(28日)在高等法院承認強姦罪，被判囚7年。



被告王晉全，60歲，被捕時任職廚師，他承認於1983年1月20日，在屯門新發邨(已拆卸)某單位強姦當時13歲的女童X。被告另被控一項搶劫罪，指他於同日同地搶劫屬於X的100元。他否認該罪後，控方申請該罪保留在法庭檔案，不予起訴，獲法庭批准。被告曾一度獲撤強姦罪，控方後來再作檢控。

被告王晉全在高等法院承認40年前曾強姦一名13歲女童，被判囚7年。

控方透露，被告有6項刑事刑事定罪紀錄，涉及9項控罪，最後1項紀錄為2000年時因意圖搶劫而襲擊他人等被判囚。

X被綁起手腳及用襪封咀

案情指，X的胞姐和姐夫居於涉案單位，他們有把門匙給予X讓她閒時可到單位休息。案發當日上午11時許，X開門入單位時，遭當時20歲的被告推入單位內，被告聲稱有刀，叫X不要作聲，又綁起X的手腳，及用襪封住X的咀。

回應是處子後被強姦

被告之後脫去X的衣物，對她上下其手，又問她是否處子之身。X回應稱是，並請求被告放她一馬。被告未有理會，並強姦了X。他離開單位後，X前往報警。警方在單位內發現一個手掌印，但當時未能確定疑犯身份。

X多次出入青山醫院29歲跳樓

X事發情緒受困，需到青山醫院求診，並多次留醫。她於1999年4月出院後，同日跳樓自殺，終年29歲。

警方靠指紋系統尋出真兇

警方的指摸比對系統於2008年電腦化，才銷定被告身份，並開始通緝他，至2021年8月15日，被告在荃灣遭警員截查時被捕。他警誡下稱，案發時期任鋁窗維修工人，案發當日完成在新發邨的工作後，在附近尋找行劫目標。他承認曾將一名女學生推入單位，但不記得是否有強姦，只稱或做出不理性的事。

案件編號：HCCC42/2023