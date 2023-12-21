我們的2023｜天瑜爸爸遇突變、歷進展、懂釋懷：平淡生活就好

2023年對大部份人是復常一年，生活漸回正軌，但對天瑜爸爸來說，這一年猶如「過山車」般起起落落，無論是天瑜醫療事故有進展，還是自己確診癌症，都打亂過往生活模式。



由以往探天瑜在瑪麗醫院與屋企兩邊跑，到今年自己也要檢查、覆診、做手術，日程幾乎填滿了手機月曆。面對「突變」，天瑜爸爸直言心態反而輕鬆了，會叫自己釋懷點不要再鑽牛角尖：「無所謂啦，呢個世界除咗生死之外，好多嘢都係小事。」



無論是2024還是未來，天瑜爸爸不敢有太多奢望，只望可以正常做回一個爸爸做的事，平平淡淡生活就好：「自己生活復常就好好，如常探天瑜，如常照顧小朋友。」



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現時8歲的女童天瑜於2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年手術期間發生醫療事故，變成植物人。女兒卧床至今三年，天瑜爸爸堅持為愛女討回公道。

天瑜手術前提過想餵魚和去動物園 天瑜爸爸仍牢牢緊記

走入天瑜家中，客廳魚缸隨即映入眼簾，雖然天瑜已在醫院留醫近五年，但天瑜手術前提過想餵魚和去動物園，天瑜爸爸至今仍牢牢緊記，將家中打造成天瑜理想小窩。曾經帶天瑜回家是他的心願，惟現時卻因自己及天瑜身體情況，心願實現似乎遙遙無期：「我𠵱加都要人照顧，我照顧唔到人。（天瑜）返到嚟我太太一個人點處理呢，佢又要處理我又要照顧子女。」

談起自己患癌時從來一臉輕鬆 形容是「不幸中的大幸」

天瑜爸爸今年5月發現右手手臂腫了一塊，初時以為只是肌肉拉傷，怎知輾轉求醫後發現為毒性高的惡性腫瘤，原以為癌細胞已擴散至肺部，在八月再做電子掃描時才發現並非癌症擴散，而是同時患上原發性肺腺癌。天瑜爸爸談起發現患癌時從來都是一臉輕鬆，更形容是「不幸中的大幸」，因如非手臂有惡性腫瘤亦不會照電子掃描而發現有肺癌。

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初時亦因怕太太擔心不願談及自己病情

回想當時，最擔心是家人，初時亦因怕太太擔心不願談及自己病情，直至傳媒報道消息後才如實相告，「（佢）啱啱開始知道我有病時，試過一兩次夜晚喺到喊，瞓緊時佢喺隔離係咁喊，嘈醒咗我，擔心如果有咩事我點算呀。」

為不讓家人擔心，天瑜爸爸在外在內都十分堅強，甚少提到對未來擔憂。不過，在積極面對癌症背後，有抑鬱症的他亦有軟弱時，「覺得自己一家之主，應該保護屋企人或者做爸爸嘅角色。𠵱加變咗咩都做唔到，好似廢人一個成日要睇醫生。太太咁辛苦，佢已經要照顧兩個細路，仲要照顧我會覺得好唔開心。」

每想起不如意事就分散注意力：我更加唔可以畀自己倒下

面對軟弱，他選擇刻意迴避，每當想起不如意的事時就會分散自己注意力，以免墜入情緒漩渦不能自控，「無辦法因為自己有病，我更加唔可以畀自己倒下。作為一個一家之主、屋企人之柱，變咗一定要強壯啲。」

因為自己有病，我更加唔可以畀自己倒下。作為一個一家之主、屋企人之柱，變咗一定要強壯啲。 天瑜爸爸

訪問當日，他剛完成切除肺葉癌細胞手術不久，回想起在做手術後留在醫院的日子，他更明白到天瑜這多年來在醫院留醫的痛苦，「我都話可以睇吓手機感受身邊嘅事物，佢真係咩都做不到，連可吞口水、眨眼都要人幫手。」他透露，現時傷口還隱隱作痛，惟可以休息時間不多，訪問當日就已要再到威院為電療作準備。

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檢查、覆診、做手術填滿手機月曆 探望天瑜日子也減少

對於普通人而言猶如迷宮的醫院，天瑜爸爸卻無須看指示牌，已能說出不同覆診部門的位置，「由7月份開始去，嚟到𠵱加已經幾個月。每星期嚟兩三次。」他又指，不久後就要就肌肉瘤做手術，檢查、覆診、做手術幾乎填滿了未來數月的手機月曆，變相連探天瑜的機會亦少了，由以往隔日探天瑜，到現時一個星期只有一至兩日，在天瑜爸爸要覆診的日子，探望天瑜的重擔就變相落在妻子身上。

10月與醫管局就民事責任達成共識

雖然探望次數減少，但他未有放棄為天瑜醫療事件追討責任，今年10月終與醫管局就民事責任達成共識。他形容雖然決定是為勢所迫，因在這場須醫管局的博弈上，不論在金錢、時間、證人又或是制度，自己都處於弱勢，但今次的和解也算是放下了一些包袱，因至少對天瑜來說，未來的醫療費用有了著落。

追究刑事責任有新的開始

針對天瑜醫院臨床錯誤的民事索償畫上句號，但追究醫院刑事責任卻是新的開始。天瑜爸爸認為醫院醫療事故上有所誤導、欺騙，甚至刻意修改手術記錄，故自6月起多次到警署報案，惟都以失敗告終，直至第四次報案成功，並獲警方承諾不論如何都會調查下去，「畀咗信心我，因為我一直以嚟都好擔心自己有咩事，𠵱件事會不會就咁完結呢？佢哋話唔會，咁就安心啲。」

著自己釋懷點不再鑽牛角尖：除咗生死多嘢都係小事

回顧這一年「過山車」般起起落落，經歷這些事後反而心態輕鬆了，會著自己釋懷點不要再鑽牛角尖，做自己喜歡的事，「無所謂啦，呢個世界除咗生死之外好多嘢都係小事。」日子忙碌，但也要忙裡偷閒。天瑜爸爸表示盡量爭取時間令自己放鬆，例如晚上看看電視、玩玩手機，有時陪伴兒子一起觀看綜藝節目來放鬆心情。

無所謂啦，呢個世界除咗生死之外好，多嘢都係小事。 天瑜爸爸

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只望可做回一個正常爸爸做的事：生活復常就已經好好

對未來不敢有太多奢望，只望可以正常做回一個爸爸做的事，平平淡淡生活就好，「自己生活復常就已經好好，如常去探天瑜，如常去照顧小朋友。」

談追究刑事責任

他亦寄望，在天瑜刑事案件方面可以進展以消除此事的一些疑團，「成功當然最好，如果未成功都起碼可以做到吹哨人作用、可以喚醒更多人關注香港醫療制度問題係有好多不公平。」