恒生「易入息」延期年金計劃 保證年金入息 自製長糧兼享扣稅優惠

本身開開心心計劃下年年頭去歐遊，但是突然而來的「綠色炸彈」，意味又要交稅，把原有計劃打亂！想每年交少點稅，同時想為退休後的生活籌謀，輕鬆安享晚年，就要及早學識自製長糧。恒生「易入息」延期年金計劃（100%全保證）¹，為你籌劃退休人生的同時，更享稅務扣減優惠，讓你享受無憂的退休人生！



人均壽命延長 資金轉為穩定收入

香港人愈來愈長壽，根據統計處推算，現時香港人均壽命為男性 81.3 歲、女性為87.2 歲^，然而退休年齡則維持於60-65歲左右，即是說香港人差不多有20多年時間需要「食老本」。過去「養兒防老」的觀念已經過時，要防老就要靠自己創造被動收入，及早為將來的退休生活作準備，把資金轉化為長期穩定的現金收入，將來就可以有紀律地使用退休積蓄。恒生「易入息」延期年金計劃（100%全保證）¹，就在你創造被動收入的同時每年獲得扣稅優惠，使你現在和將來的生活更輕鬆。

年金入息高達3.30% 扣稅同時創造被動收入

恒生「易入息」延期年金計劃（100%全保證）¹，提供5/10/15年延期年金累積期、年繳或月繳保費選項，提供10年每月保證年金入息，保證內部回報率3.02%–3.30%²。每月保證年金入息提供穩定退休年金收入。「易入息」會於10年年金期內派發每月保證年金入息，延期年金回報均為保證，提供穩定被動收入，累積退休儲備同時協助你應付退休後的日常支出。入息將會直接存入指定的恒生銀行儲蓄戶口，極為方便。

打工仔每年都要交稅，而每年填稅表時都要攪盡腦汁，例如供養父母、子女免稅額、個人進修開支等，以求爭取到最多的免稅及扣稅額。其實納稅人只要在繳付合資格延期年金保費時，即可申請年金扣稅優惠³。每年年金免稅額總上限為港幣60,000元。每位納稅人每課稅年度可最高節省港幣10,2004元稅款（假設適用的稅率為17%）。現年40歲的陳先生投保了「易入息」延期年金計劃（100%全保證），他選擇了15年累積期、年繳保費港幣38,000元的計劃，而保費繳付期內預期每年節省稅款港幣 6,460.54元。

而已婚夫婦兩人均為納稅人及有應課稅入息，可用已繳合資格延期年金的保費合併申請延期年金扣稅³ ，每個課稅年度可申請的年金免稅額上限高達港幣120,000元，而每名納稅人所申請的年金扣稅額不得超過個人年金扣稅上限港幣60,000元。

黃先生（50歲）與黃太太（45歲）夫婦已婚20年，黃先生投保了「易入息」延期年金計劃（100%全保證）的10年累積期、年繳保費港幣180,000元的計劃。由於黃先生及黃太太同為納稅人並有應課稅入息，而黃太太沒有持有任何可作稅務扣減的產品，黃先生可以分配合資格延期年金保費給黃太作稅務扣除⁵，以申請每年合共最高港幣120,000元的延期年金扣稅總額。每年慳到不少！

除此，計劃更提供意外身故保障及人壽保障，毋須驗身，保證受保⁶。更可於最快第8個保單年度完結時達到回本期⁷，讓你無憂安享下半生。

想了解詳情及報價？

https://bit.ly/3N694BJ

^ https://www.censtatd.gov.hk/tc/wbr.html?ecode=B11303032023AN23&scode=180

1「易入息」延期年金計劃 (100%全保證) 由保監局認可成為合資格延期年金保單。然而，保監局之認証並不等如對該保單作出推介或認許，亦不是對該保單的商業利弊或表現作出保證，更不代表該保單適合所有保單持有人，或認許該保單適合所有個別保單持有人或任何類別的保單持有人。本保單受保監局認証，惟此認証並不表示官方推介。保監局不會就本產品冊子之內容負責或就其準確性或完整性作出法定陳述，亦明確表示概不就因本產品冊子之全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。

2 本產品為合資格延期年金保單並不表示閣下可就為本產品所支付的保費作出稅務扣減。本產品作為合資格延期年金保單是基於產品的特點以及獲得保監局的認證，而不是閣下自身的狀況。閣下亦必須符合由稅務條例所訂的資格條件及香港特別行政區政府稅務局所發出的任何指引，才能就有關保費申請稅務扣減。本產品所提供的任何稅務信息僅供參考，閣下不應僅根據此類信息做出任何與稅務相關的決策。請注意可作稅務扣減之保費為扣除任何推廣優惠(如折扣、保費豁免等)後所支付的淨保費，實際稅務利益會根據閣下自身的狀況(如薪金收入、應評稅利潤等)而有所不同。如閣下有任何疑問，請務必諮詢專業稅務顧問。請注意稅務的法例、法規或詮釋可能會有所變化，並可能影響相關的稅務優惠，包括稅務扣減的合資格條件。恒生保險並不會承就稅務的法例、法規或詮釋的任何改變以及其相關影響而向閣下作出通知。有關適用於合資格延期年金保單稅務優惠的進一步資料，請參閱www.ia.org.hk。

3 實際稅務扣除總額視乎個人情況，有可能與以上例子不同。如對個人稅務狀況有任何問題，請尋求獨立專業意見。

4「易入息」延期年金計劃 (100%全保證)由恒生保險承保，恒生保險已獲香港保險業監管局授權經營，並受其監管。恒生銀行有限公司( 「恒生銀行」)為恒生保險之授權保險代理商，而有關產品乃恒生保險而非恒生銀行的產品。如閣下於銷售過程或處理有關保險產品交易時與恒生銀行產生合資格爭議(定義見有關金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍)，恒生銀行將與閣下進行金融糾紛調解計劃程序; 然而，對於有關保險產品的合約條款的任何爭議，則請閣下與恒生保險直接解決。

5假設以納稅人於累進稅率中的最高稅率17%作計算，並於保費繳款期間維持不變，而於5年保費繳款期間黃先生只申請了一份「易入息」延期年金計劃 (100%全保證)保單及兩位納稅人沒有任何可扣稅自願性供款或其他合資格延期年金。

6只要你符合「易入息」延期年金計劃(100%全保證)的申請要求，不論你過去的核保紀錄、職業、健康及財務狀況為何，均毋須驗身、保證受保。

7此合資格延期年金保單提供較短的回本期，會於最快第8個保單年度完結時達到回本期，其保證現金價值將大於已繳總保費。有關保證現金價值於不同保單年度的詳情，請參閱說明摘要。

（資料由客戶提供）