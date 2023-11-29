初選案｜雙方展開結案陳詞　控方指無差別否決預算案屬非法

泛民初選案16名不認罪被告的審訊，今（29日)於西九龍法院（暫代高等法院）續，控辯雙方開始結案陳詞。控方先作陳詞，主控官重申，無差別否決預算案屬非法行為，被告被控的串謀顛覆國家政權罪，條文並不局限於使用武力，也可涉及其他非法手段。控方直指被告們協議或構成串謀公職人員行為失當，即使法庭不接納這說法，亦認為被告屬濫用立法會議員的職權，未有擁護《基本法》和效忠特區政府。



16名受審被告。(詳看下圖)

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16名不認罪被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權

非法手段不只局限在使用暴力

控方陳詞指，被告現時被控的串謀顛覆國家政權罪，當中包括2個類別，分別為涉及使用武力或威脅使用武力，或其他非法手段。控方指條例並不局限於暴力，在21世紀的今天，亦可用社交媒體等方法聯絡和犯案。國安法旨在保障國家安全，詮釋時不應以狹義的方法，認為「非法」不只限於刑事罪行。

控方認為被告們涉公職人員行為失當

主控官指，被告的協議或等同串謀公職人員行為失當。若法庭不接納此說法，被告亦屬濫用立法會議員的職權，未有擁護《基本法》和效忠特區政府，他們並違反其責任。

不認為自己有違法也可以是違法

法官陳慶偉問，根據控方的說法，若一名法官在民事案中，認識被告而不披露，並對原告作不利的判決，相關判決便屬非法。主控官只再強調：無差別否決預算案屬非法。

就被告或相信戴耀廷的說法，因此認為其行為沒有違法，控方卻指他不認為自己有違法，但其行為也可以是違法。

串謀者之間不一定要互相認識

法官李運騰問，被告吳政亨爭議他同意另一個計劃，而不是本案的共謀，且吳只認識戴耀廷，他並不認識其他被告。控方回應指，證據不支持吳的說法，又指共謀者之間不一定所有人都互相認識。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號：HCCC 69/2022

控方案情一覽(詳看下文)

辯方主要案情一覽(詳看下文)