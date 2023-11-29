男子涉穿印有「光時」字眼衛衣欲出境赴台　被控煽動罪還柙候訊

男子涉穿著印有「光時」衞衣到機場，並欲離境往台灣時被截，並在他的隨身物品中，發現疑印有相同字眼的旗幟和衣物，因而被捕。他被控「作出一項或多項具煽動意圖的作為」、「管有煽動刊物」等三罪，案件今（29日）在西九龍法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至明年1月4日再訊。辯方替被告申請保䆁被拒，還押懲教署看管。



據了解，被告涉在機場穿上印有「光時」的衛衣，內裏再穿著印有「港獨」的短䄂衣物。此外，被告的背包有三支「光時」旗，和一件印有「光時」的衣物。



被告諸啓邦被控煽動罪被押送至西九龍法院提堂。(資料圖片)

被告諸啓邦，26歲，報稱無業，持有香港身份證。他被控於本年11月27日，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即穿着一件印有陳述的上衣和公開展示該等陳述，具意圖：引起憎恨或藐視中央及香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。

管有煽動刊物罪則指，被告於同日在香港機場登機閘口編號205或附近，無合法辯解而管有煽動刊物，即印有陳述的3幅旗幟和一件上衣，具有同樣意圖的煽動刊物。

此外，他被控於同日同地，無合法權限或合理辯解，管有屬於女子廖小麗的身份證。

控方庭上指，案件押後期間會作進一步調查，包括檢查被告的手機和社交媒體，調查是否涉及其他控罪。

案件編號：WKCC5138/2023