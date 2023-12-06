一招贏雙人來回日本商務客位飛日本賞雪兼輕鬆交稅

餓了3年不能外遊，今年3月一通關，馬上查一查機票，但一看機票價格貴得嚇人，本想等到年末機票價格回落才出發。未料來到年末，再check 機票依然高企，加上收到綠炸彈，想今個冬天返鄉下賞雪難道不能成行嗎？不過，現在有機會贏到雙人來回日本商務客位（總值12萬8千里數）*，爽飛日本賞雪之餘，又能輕鬆交稅！



機票價格高企

疫情過後，機票價格一直高企，打算年尾外遊，迎來3年來的第一場雪，但是查一查機票價格，貴得驚人，而且有分析指機票價格到2024至2025年才會回落。想用里數換機票，不但未夠分，加上稅季又到，手頭緊拙的情況真是雪上加霜！

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^ 全新客戶為客戶於申請時並沒有持有任何由本行發行之渣打信用卡及/或貸款。

（資料及圖片由客戶提供）