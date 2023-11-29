港燈基本電價累計增幅跑贏通脹　學者指引入競爭壓仰電費不可行

兩電明年電費調整昨日（28日）揭盅，中電基本電價按年增加3.1%，港燈基本電費亦按年上調4.4%；不過，由於燃料調整費下滑，令淨電費按年分別減7.4%及16%，為兩電相隔8年再次減電費。《香港01》統計最近5年兩電基本電價累計增幅，其中港燈增幅達17.16%，跑贏本港過去5年通脹率以及本地生產總值累計增幅。



有學者認為，寄望透過引入競爭或向內地買電以壓仰電費「行唔通」，隨着引入更多清潔能源，基本電價只會愈來愈高，重點在於電費之高，可以令電力供應穩定，否則停電對於香港的成本更大。



電費由基本電價和燃料價條款組成，基本電價涵蓋電力公司的營運開支、標準燃料成本及利潤，燃料費為實報實銷，電力公司會透過燃料價格調整條款帳，以燃料價條款收費，向用戶收取實際燃料成本與基本燃料成本之間的差額。

《香港01》計算兩電由2020年至2024年期間的基本電費調整，中電累計增幅4.4仙，5年間上升4.77%；港燈累計增幅達17.5仙，5年間上升17.16%。

回顧本港過去5年整體通脹率，則年年上升，綜合消費物價指數由2019年的99.6，持續上升至2023年的105.3，亦即過去5年累計增幅為5.68，升幅達5.70%。至於本地生產總值（GDP）過去5年累計增幅約是796.58億港元，升幅為2.8%。換言之，港燈基本電費過去5年的累計增幅，比起通脹率高出約11.5百分點，比起本地生產總值增幅則高出約12.8百分點。

根據中電及港燈向外公布資料，他們未來5年的資本開支分別為529億及220億元。中電僅稱會支持經濟和基礎設施加速發展，維持可靠電力供應，但預計2028年均基本電價會升至每度電1.044元；港燈則指，將會興建一台天然氣機組取代燃煤機組、建設輸配電站等。兩電早前曾表示，香港東南水域發展200兆瓦海上風力發電場，以及南丫島西南水域興建離岸風力發電場，將會納入下一個五年發展計劃，但昨日均沒有提及涉及開支。兩電預測，2025年至2028年基本電費年均增長與預計的通脹率相若，約2至3%。

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政府與兩電簽訂的《管制計劃協議》列明，電力公司的准許回報率為8%，惟昨日中期檢討結果未有觸及。環境及生態局局長謝展寰昨表明，由於相關協議於2033年才完結，兩電不同意之下，政府無法單方面改動准許利潤。

香港中文大學經濟學系副教授莊太量指，電費太便宜未必是好事，如果香港停電，成本更高，所以電力穩定才是目標。他直言，電力公司不如其他公司可以隨時換，開放電力市場引入競爭以壓仰電費加幅並不可行。他指由於兩電掌握輸電及配電網絡，其他電力公司自行建設網絡，成本昂貴，「基本上行唔通」。

香港中文大學經濟學系副教授莊太量指，開放電力市場引入競爭以壓仰電加幅並不可行。（資料圖片／盧翊銘攝）

至於政府向內地購買電力或輸入能源，是否有助壓仰基本電費？莊太量認為，向內地買電未必一定便宜，清潔能源亦難以保證符合本港標準，成本亦需再計算。然而，由於政府對於電力公司有「環保要求」，必然會令成本增加，基本電費愈來愈高。

莊太量說，雖然准許回報率設定是8%，但兩電可以透過擴大資產以賺取更多回報；加上兩電為上市公司，普通市民覺得兩電賺太多，大可透過購買股票分一杯羹。兩電是否賺太多，應與其他行業賺取的利潤比率進行比較。