明愛醫療事故｜院方稱調查有結果前不評對錯　暫未有涉事醫護停職

明愛醫院周三（29日）深夜公布一宗嚴重醫療事故，指一名男病人在由眼科病房轉送往深切治療部（ICU）期間，醫護未有開啟氧氣樽的氣閥，長達5分鐘無氧氣供應，病人血氧飽和度當時持續下降。病人情況持續惡化，於前日中午12時50分離世。明愛院方今午（30日）召開記者會交代詳情，



九龍西醫院聯網總監羅振邦表示，死者在轉送病房過程中，血氧飽和度下降轉差後離世，發現氧氣氣伐未有開啟，對病人離身感到十分難過，已向家屬解釋，致深切慰問及致歉，會成立根源調查委員會跟進，有關個案已呈報死因裁判官跟進。



明愛醫院。（資料圖片）

明愛醫院周三晚公布一名79歲眼科男病人懷疑出現急性腸阻塞情況，在周二由眼科病房轉送往深切治療部（ICU），期間病人血氧飽和度再次下降，醫護人員在11時15分發現病人使用的氧氣樽，氣閥在運送期間未有開啟，按院方公布為時長達5分鐘無氧氣供應。病人最終昨日中午12時50分離世。

羅振邦表示，死者在轉送病房過程中，血氧飽和度下降轉差後離世，發現氧氣氣伐未有開啟，對病人離身感到十分難過，已向家屬解釋，致深切慰問及致歉，會成立根源調查委員會跟進，有關個案已呈報死因裁判官跟進。

明愛醫院行政總監屈銘伸稱，死者在10月21日入院，準備做右眼白內障手術，因自身病不理想入院強化控制，原來30年前胃潰陽及小腸氣手術，他腸部常有毛病阻塞，入院前一周有作悶作嘔，入院時清醒穩定，28日凌晨他說肚痛，院方有給予紓緩藥物。

至上午醫生趁房，見他不清醒 血壓上壓173，下壓56，收縮壓98，輸出壓53，飽和度只有88%故補充氧氣，每分鐘5公升流量提升回95%。

經檢驗後，他至上午11時神智不清醒，血壓上升至98，輸出壓92，情況不理想，安排轉往ICU，至11時10分，他收縮壓91，輸出壓53度。在由8樓去5樓期間，有帶同心臟及肺氧化儀器，期間發現氧飽和量有94下降至80，將氧氣儲存瓶加大流量。

至11時15分到ICU，他心率不正，心肺功能失效，搶救至12時50分證實離世，「幫唔到手覺得唔開心」。院方指當時有做鼻輸注氧氣，但他未能收到強補充，其間有做插喉，好多嘔吐物有異味，血液中有腸道細菌。

九龍西醫院聯網服務總監(質素及安全）張偉文表示，醫院重視事件，醫院立即通知需接觸氧氣樽，要提示適當運用，並向部門主管示範如何使用，同時在氧氣樽上加設兩張提示卡，如何處理開關情況，並提示運送危重病人過程處理及準備功夫要跟足程序。

醫管局因應事故，決定下年添置優化氧氣樽，有時活伐未開啟都有氧流動聲，將來希望可以減少同類情況。醫院會成立事故調查委員會，邀ICU專家參與，檢視事件流程、訓練、儀器等，並轉介死因庭。