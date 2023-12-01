公民科內地考察團被批共產黨史不足　蔡若蓮：已涉革命人物及歷史

高中公民與社會發展科要求學生須返內地考察，立法會教育事務委員會今日開會討論，有議員關注內地考察團行程，涉及共產黨發展的內容不足，亦有議員質疑學生缺席的原因。教育局局長蔡若蓮表示，行程中不同的景點，會涉及革命人物及歷史，相信學生有機會接觸。她續指，缺席考察團的學生，大多因為身體原因，亦不會因而懲罰學生。



教育局局長蔡若蓮表示，行程中不同的景點，會涉及革命人物及歷史，相信學生有機會接觸。（資料圖片）

公民科內地考察團本學年提供26個1至5天的行程，當中19個為1至3日團，另有7個為4至5日團。民建聯選委界立法會議員郭玲麗表示，20多個考察團路線當中，只有一個行程到訪嘉興南湖革命紀念館，確實牽涉到共產黨如何領導國家發展，建議可以再增加相關的景點，又建議行程滲入「紅色之旅」及國潮文化的元素。

教育局局長蔡若蓮表示，考察內容關於共產黨歷史，雖然只是部份行程涉及明確景點，但事實上在不同景點，亦有可能涉及革命先烈足跡，包含他們的故事和故居，相信學生有機會接觸到。

教育局預計，本學年有逾5萬名公民科學生北上考察，截至11月24日，已有36團共約3,760名高中生前往廣東省地區，例如上海、福建、貴州等。

蔡若蓮：缺席學生大多因身體不適

勞聯林振昇關注學生缺席的原因，是否因為沒有回鄉證、曾於社交媒體轉載涉及違反國安法的訊息、平日課外學習太忙等。蔡若蓮表示，缺席的學生大多因為身體不適，並非上述的理由，又指局方以鼓勵為主，不會懲罰學生。

民建聯梁熙則質疑，為何參與3至4天的交流團學校佔少數，又認為選擇1天團的學校，予人感覺「交功課」。蔡若蓮表示，1天團主要為特殊學校提供選擇，因相關學生未必適合過夜，所以需要保留1天團。她續指，參與較長時間的考察團，對學生運作有挑戰，因每次有百多位學生參加考察團，學校需要調動10多位老師隨團，影響其他年級上課。