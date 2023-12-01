周六舉行大型校友日　中大：校友訪客已事先登記　可享用校內設施

新一份審計報告批評中大餐廳沒有食業牌照，違例招待校外人士等，中大於明日舉行一年一度大型校友日，校方回覆查詢表示，當天參加「校友日」活動的校友和訪客，都已經事先登記參加活動，並持有入場門票或二維碼，可以中大相關成員身分，享用中大校內設施及光顧校內商舖。



中大於明日舉行一年一度大型校友日。（中大網頁）

中大校友日將於明日上午12時至下午5時舉行，期間安排一連串的活動包括電影馬拉松、嘉年華攤位、專題參觀導賞等，讓校友攜同親友一起參加。

就校內膳堂之安排，中大表示，已再次提示膳堂負責人，膳堂為中大學生、教職員及相關成員而設，並要求負責人於當眼位置張貼相關告示。

中大稱，贊同法例在一些情況下，如外判工人、參加大學舉辦的活動、或獲大學邀請參加活動的畢業生和嘉賓 ，可獲有限度放寬。

校方指，當天參加「校友日」活動的校友和訪客，都已經事先登記參加活動，並持有入場門票或二維碼，可以中大相關成員身分在當天重溫校園生活，包括享用中大校內設施及光顧校內商舖。

新一份審計報告首次審核大學，批評中大由外間機構營運的餐廳、書店、超市、銀行等，公開招標競爭程度有限、部份招標未依程序、從事違約活動等。當中，報告指出，29間餐廳無食業牌照，卻向非中大師生提供食堂服務，又指有餐廳違約展示花卉、禮品等廣告，書店違約賣充電風扇、玩具模型車等。有議員批評審核的內容「管過了頭及離地」，認為審計署職能應是審計有關機構的節省程度、效率和效益。