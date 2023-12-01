今日必看8分鐘｜的士爆窗賊涉30案終被捕｜「大王」落區撐宋芝齡

40歲偷車賊扮的士「行家」掠$13萬財物 3個月涉30宗爆窗車內竊案

近月爆窗的士盜竊頻仍，多次有「行家」向停泊路邊的士下手，以硬物擊碎車窗玻璃後「閃電式」偷走車內財物。警方經調查和分析情報後，前日（11月29日）拘捕一名40歲本地男子，相信他與今年9至11月九龍、新界最少30宗的士及私家車竊盜案及7宗偷車案有關，包括曾偷取一輛的士協助犯案，偷走的財物總值達13萬元。被捕男子正被扣查。

大坑勵德邨單位失火 消防破門救出兩貓咪 救護車上急救後終不治

今日（1日）中午12時左右，大坑勵德邨勵潔樓一個中層單位冒煙起火。消防員接報到場，由於單位無人要破門進入將火救熄，同時救出兩隻長毛貓和兩隻龜，其中兩隻貓被送上救護車急救，但終告不治，屍體由愛護動物協會人員檢走處理。火警期間，5名居民自行疏散，沒有人受傷，初步顯示是電力裝置短路，燒毀冷氣機及雜物等。

劉馬車涉非禮仍扣查恐缺席拳賽 鍾培生允延賽籲留票尾：有拖無欠

網絡紅人、自稱「劉馬車」的劉駿軒，因為涉嫌非禮，昨日在金鐘統一中心出席《培生擂台: 無敵盃》記者會後被警方拘捕，至今仍然扣留調查。鍾培生今早在Facebook上載自拍短片，表示其法律團隊正與警方溝通，希望可以讓劉馬車保釋，打完拳賽才受審。

海關沙頭角走搗私寵物倉 拘兩人檢5貓狗 名種貓困寵物袋擺廁所

海關於11月中根據情報分析，發現懷疑有內地走私集團將寵物從內地運入香港。今日（12月1日）約零時15分，關員發現一名女子手持懷疑藏有寵物的尼龍袋，由內地進入沙頭角中英街一所店舖，並將寵物袋交予一名男子，其後一同步進單位。關員隨即進入單位搜查，在內發現共5隻寵物，其中2隻狗被置放在角落位，3隻英國短毛貓、曼基貓及金吉拉貓則被放在洗手間內，當中2隻貓被關在同一細小寵物袋，環境擠迫。

航天工程代表團｜訪港最後一日 尖沙咀乘開篷巴士巡遊與市民見面

中國載人航天工程代表團周二（28日）起，展開一連四日訪港活動，今日為行程最後一天。代表團今早近10時30分到達尖沙咀，登上開篷巴士在尖沙咀巡遊一圈，吸引到不少內地遊客到場支持。他們之後參觀香港藝術館約20分鐘後離開。有內地來港的旅客表示，在電視得知代表團到油尖旺的消息，所以特意前來一睹他們的風彩，有幸能與他們拍照。另外，有來自上海的旅客恰巧在尖沙咀，對於能夠親眼看到航天員感到十分興奮，「你看看我現在都已經語無倫次了。」

土瓜灣馬頭涌道小巴燈位撼九巴車尾 14人受傷包括巴士車長

今日（1日）早上7時24分，土瓜灣馬頭涌道宋皇臺公園對開，一輛「紅頂」小巴撞落九巴車尾，小巴擋風玻璃碎裂，巴士車尾輕微損毀。消防處派出流動傷者治療車到場，救護員即場為傷者分流治理，意外中共14人受傷，當中11人送院。

區議會選舉2023｜安德尊落區撐宋芝齡 被問會否結婚「大王」咁答

區議會選舉將於12月10日舉行，TVB藝人宋芝齡參選灣仔區地方直選，螢幕好拍檔「大王」安德尊今日（12月1日）落區一齊宣傳，吸引大批市民、商戶合照。

LV時裝秀｜內地演員粉絲包七艘船維港近觀星光大道 追星每位$400

國際知名高級時裝品牌Louis Vuitton (LV)今日（30日）在星光大道舉行2024初秋男裝時裝秀，有時裝界名人及海内外紅星出席。有來自世界各地的追星族更組團包船共7艘出海，希望捕捉明星偶像的時尚風采。