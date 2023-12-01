今日必看8分鐘｜的士爆窗賊涉30案終被捕｜「大王」落區撐宋芝齡

撰文：張建業
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40歲偷車賊扮的士「行家」掠$13萬財物　3個月涉30宗爆窗車內竊案

近月爆窗的士盜竊頻仍，多次有「行家」向停泊路邊的士下手，以硬物擊碎車窗玻璃後「閃電式」偷走車內財物。警方經調查和分析情報後，前日（11月29日）拘捕一名40歲本地男子，相信他與今年9至11月九龍、新界最少30宗的士及私家車竊盜案及7宗偷車案有關，包括曾偷取一輛的士協助犯案，偷走的財物總值達13萬元。被捕男子正被扣查。

40歲偷車賊扮的士「行家」掠$13萬財物　3個月涉30宗爆窗車內竊案

大坑勵德邨單位失火　消防破門救出兩貓咪　救護車上急救後終不治

今日（1日）中午12時左右，大坑勵德邨勵潔樓一個中層單位冒煙起火。消防員接報到場，由於單位無人要破門進入將火救熄，同時救出兩隻長毛貓和兩隻龜，其中兩隻貓被送上救護車急救，但終告不治，屍體由愛護動物協會人員檢走處理。火警期間，5名居民自行疏散，沒有人受傷，初步顯示是電力裝置短路，燒毀冷氣機及雜物等。

大坑勵德邨單位失火　消防破門救出兩貓咪　救護車上急救後終不治

劉馬車涉非禮仍扣查恐缺席拳賽　鍾培生允延賽籲留票尾：有拖無欠

網絡紅人、自稱「劉馬車」的劉駿軒，因為涉嫌非禮，昨日在金鐘統一中心出席《培生擂台: 無敵盃》記者會後被警方拘捕，至今仍然扣留調查。鍾培生今早在Facebook上載自拍短片，表示其法律團隊正與警方溝通，希望可以讓劉馬車保釋，打完拳賽才受審。

鍾培生唔怕劉馬車涉非禮掀退飛潮 有關法律援助：唔會支持呢個人鍾培生拳賽未受劉馬車涉案影響照常舉行　對手龍心嬲爆：妖氣作弄劉馬車涉非禮今晚拳賽恐延期　鍾培生呼籲保留票尾：有拖無欠劉馬車涉非禮仍扣查恐缺席拳賽　鍾培生允延賽籲留票尾：有拖無欠

海關沙頭角走搗私寵物倉　拘兩人檢5貓狗　名種貓困寵物袋擺廁所

海關於11月中根據情報分析，發現懷疑有內地走私集團將寵物從內地運入香港。今日（12月1日）約零時15分，關員發現一名女子手持懷疑藏有寵物的尼龍袋，由內地進入沙頭角中英街一所店舖，並將寵物袋交予一名男子，其後一同步進單位。關員隨即進入單位搜查，在內發現共5隻寵物，其中2隻狗被置放在角落位，3隻英國短毛貓、曼基貓及金吉拉貓則被放在洗手間內，當中2隻貓被關在同一細小寵物袋，環境擠迫。

海關沙頭角搗走私寵物倉　拘兩人檢5貓狗　名種貓困寵物袋擺廁所

航天工程代表團｜訪港最後一日　尖沙咀乘開篷巴士巡遊與市民見面

中國載人航天工程代表團周二（28日）起，展開一連四日訪港活動，今日為行程最後一天。代表團今早近10時30分到達尖沙咀，登上開篷巴士在尖沙咀巡遊一圈，吸引到不少內地遊客到場支持。他們之後參觀香港藝術館約20分鐘後離開。有內地來港的旅客表示，在電視得知代表團到油尖旺的消息，所以特意前來一睹他們的風彩，有幸能與他們拍照。另外，有來自上海的旅客恰巧在尖沙咀，對於能夠親眼看到航天員感到十分興奮，「你看看我現在都已經語無倫次了。」

航天工程代表團｜訪港最後一日　尖沙咀乘開篷巴士巡遊與市民見面航天代表團結束訪港出席歡送儀式　李家超：盼港產太空人夢想實現航天員訪港｜出席航天展開幕儀式　下午到兩間大學與年輕人交流

土瓜灣馬頭涌道小巴燈位撼九巴車尾　14人受傷包括巴士車長

今日（1日）早上7時24分，土瓜灣馬頭涌道宋皇臺公園對開，一輛「紅頂」小巴撞落九巴車尾，小巴擋風玻璃碎裂，巴士車尾輕微損毀。消防處派出流動傷者治療車到場，救護員即場為傷者分流治理，意外中共14人受傷，當中11人送院。

土瓜灣馬頭涌道小巴燈位撼九巴車尾　14人受傷包括巴士車長

區議會選舉2023｜安德尊落區撐宋芝齡　被問會否結婚「大王」咁答

區議會選舉將於12月10日舉行，TVB藝人宋芝齡參選灣仔區地方直選，螢幕好拍檔「大王」安德尊今日（12月1日）落區一齊宣傳，吸引大批市民、商戶合照。

區議會選舉2023｜安德尊落區撐宋芝齡　被問會否結婚「大王」咁答

LV時裝秀｜內地演員粉絲包七艘船維港近觀星光大道　追星每位$400

國際知名高級時裝品牌Louis Vuitton (LV)今日（30日）在星光大道舉行2024初秋男裝時裝秀，有時裝界名人及海内外紅星出席。有來自世界各地的追星族更組團包船共7艘出海，希望捕捉明星偶像的時尚風采。

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