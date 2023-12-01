浸會大學附屬幼稚園2024/25年度停辦　教育局︰已促校方通知家長

再有幼稚園宣布停辦，繼香港教育大學幼兒發展中心早前宣布於兩年後停辦後，由香港浸會大學持續教育學院創立的香港浸會大學附屬幼稚園，亦將於2024至25學年停辦，惟浸幼網頁現時並未公布停辦的消息。



教育局回應指，已提醒校方要盡快通知家長及各持份者相關安排，並透露由今年9月截至11月中，共有三所幼稚園在2023至2024學年結束時停辦。局方又表示，隨着學生人口下降，幼稚園的數目或會調整。



香港浸會大學附屬幼稚園，位於香港浸會大學的校園內。（浸會大學附屬幼稚園影片截圖）

2020至2021年度共有70名學生畢業

浸會大學附屬幼稚園，於2000年由香港浸會大學持續教育學院創立，為全港第一所大學附屬幼稚園。官網引述校監鍾志杰指，浸幼成立的目的，為藉著浸大持續教育學院幼兒教育專家的專業知識和經驗，實踐注重培育兒童創意、積極學習態度，及探究精神的幼兒教育理念。

網頁資料顯示，浸幼2020至2021年度共有70名學生畢業，當中48%升讀資助小學、34%升讀直資小學、15%升讀私立小學，餘下3%為官立小學。而最多畢業生入讀的直資學校為，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學。

不過浸幼的網頁現時並未公布停辦的消息，入學申請的分頁資料中，仍接受家長報讀學校，並提供本學年2023/24年的入學申請表。

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教育局︰一直與幼稚園保持緊密聯繫

教育局回應指，知悉浸幼將於2024/25學年停辦，已提醒校方要盡快通知家長及各持份者相關安排。局方指，一直與幼稚園保持緊密聯繫，並提供適切的支援，例如為受影響的家長及學生，提供區內幼稚園學額空缺的資料。

教育局又指，全港各區幼稚園幼兒班（K1）學位空缺情況，已上載教育局網頁，呼籲家長如有需要，可聯絡有關分區的學校發展組或幼稚園及幼兒中心聯合辦事處。

今年9月至11月中有3校決定明年停辦

教育局又指，香港幼稚園均屬私營，每年均可能有新註冊，亦有在考慮盈利和租務問題等因素後，而決定停辦。由今年9月截至11月中，共有三所幼稚園決定在2023/24學年結束時停辦，其中一所將與他校合併；亦有兩所新幼稚園註冊，另有5所正申請學校註冊。

教育局指，幼稚園的學生人數每年受不同因素影響，包括學齡人口和家長選擇，但隨着學生人口下降，幼稚園的數目或會調整。局方鼓勵處於人口老化地區的幼稚園申請搬遷，同時營辦多所幼稚園的辦學團體，可考慮整合屬校。