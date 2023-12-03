男子澳門旅遊塔玩「笨豬跳」後氣促無呼吸及心跳　送院搶救

澳門傳媒報道，一名男子今日（3日）於當地著名景點旅遊塔進行「笨豬跳」之後，在落地後氣促，其後沒有呼吸及心跳，消防員接報後將他送往山頂醫院搶救。暫時未知男子身份及年齡。



澳門旅遊塔。（資料圖片）

事發於下午近4時半，消防及警方接報前往澳門旅遊塔處理一宗傷者事件，到場後發現該名男子呼吸及心跳，身體沒有表面傷痕。現場工作人員表示，該名人士進行「笨豬跳」到達地面之後感到氣促，其後失去呼吸及心跳。消防員將男子送往山頂醫院搶救。

玩家要簽「生死狀」 有心臟問題、氣喘等要申報

澳門旅遊塔的營運商為全球連鎖冒險旅遊公司「AJ Hackett」。其官方網站列明，參與活動之前，參加者必需填寫一份俗稱「生死狀」的責任釋除書。參加者如患有高血壓、心臟問題、糖尿病、懷孕、癲癇、曾經脫臼、義肢神經系統疾病、扭傷、氣喘或聾啞等疾病，有責任向工作人員申報。但官方網站列明，這些健康狀況，不一定會令客戶無法參與冒險活動。