日男澳門笨豬跳猝死　事前雖簽生死狀　如涉人為疏忽可控告營運商

【Bungee Jump/ 笨豬跳/ 澳門旅遊塔】一名持日本護照的56歲男子於澳門旅遊塔進行「笨豬跳」，落地後氣促，其後沒有呼吸及心跳，送醫院搶救後不治。據笨豬跳活動營運商在官方網站上的資料，參加者事前均須填寫俗稱「生死狀」的責任釋除書。簽下生死狀後，如在活動中受傷或身故，出發前購買旅遊保險能提供多大保障？



有保險業界表示，生死狀只是用來免責，與保險並無關係，現時已有很多旅遊保險沒再將笨豬跳放於不保事項，「基本上保嘅」。業界人士又指，如意外涉營運商人為疏忽，事主購買的旅遊保險有機會先作賠錢，其後會再向服務營運商追討，事主也可以就相關人為疏忽控告營運商。



澳門旅遊塔。（資料圖片）

生死狀只是營運者用來免責 有保險包笨豬跳

澳門旅遊塔的笨豬跳冒險活動，由全球連鎖冒險旅遊公司「AJ Hackett」負責營運，據其官方網站列明，參與活動前，參加者須填寫一份俗稱「生死狀」的責任釋除書。

香港保險業聯會行政總監劉佩玲指，這份生死狀只是用來免責、即免除服務營運者的責任，與保險並無關係。據她所知，現時很多旅遊保險均沒有將笨豬跳放在不保事項，「笨豬跳通常都無寫明唔保，基本上保嘅。」

一般到底笨豬跳保唔保呢，我哋睇到市面上大部份（旅遊保險）都無話唔保，會唔會話有個別保單唔保呢?都有可能。所以要睇清楚條款。 香港保險業聯會行政總監劉佩玲

若非意外未必有賠償

不過，她指出，旅遊保險只保障因意外事故、即由外來發生的事所引致的傷亡，例如一個人去滑雪跌斷腳，成因與其身體狀況無關，必然是意外，屬賠償之列。但就日籍男子在旅遊塔玩笨豬跳一事，暫時無法判斷當中有沒有意外成因，「如果無意外，完全係因為身體裡面有嘅疾病，有機會唔係賠償之列。」

業界：去澳門玩亦屬出埠 需買旅遊保險

提到近年有不少笨豬跳出意外，如斷繩令事主墮下受傷這類情況，劉佩玲表示，如涉及服務營運商的人為疏忽，事主購買的旅遊保險有機會先作賠錢，其後會再向服務營運商追討。而事主也可以就相關人為疏忽控告服務營運商。

她也重申，旅遊保險包羅萬有，不同保單各有差異，提醒市民在購買時要留意保障的範圍、賠償上限等，如市民有意在旅程中參與一些高危活動，就要特別看清楚保單能否保障相關活動。她也藉機提醒港人，即使是去澳門玩亦屬出埠，也需要購買旅遊保險。

購買旅遊保險，要注意保障範圍及賠償上限。（資料圖片／歐嘉樂攝）

事後現心臟病 醫療保險可賠

至於平時不少人會購買的人壽、意外、醫療保險，當受保人外遊時玩笨豬跳遇上意外，又能否獲得相關保障？劉佩玲指，就人壽保險，只要不是購買後兩年自殺，任何事故引起的死亡，受益人也會獲賠償。

意外保險則要視乎本身條款中，保障範圍有沒有涵蓋笨豬跳這類高危活動，不過，如意外涉人為疏忽亦有機會要自行向服務營運商索償。就醫療保險，她指出，如投保前不知道有相關疾病、也不曾就相關疾病看醫生，但在玩高危活動時出現心臟病，「如之前無任何事故、無醫療紀錄證明你已經有呢個病存在，咁醫療保險係會賠償。」