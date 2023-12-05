至少48間中學推精神健康支援措施　舉辦寵物治療、瑜伽、全校早操

疫後復常的首個學年接連有學生輕生，學生精神健康問題備受關注。《香港01》根據最新2023/24學年《中學概覽》資料作統計，本港有至少48間中學將精神健康納為學生支援、健康活動、課程更新的關注點。部分中學各出奇謀，例如為學生做社交訓練，輔以寵物治療等，亦有學校從運動著手，舉辦瑜伽減壓班及全校做早操的活動。



《香港01》根據最新2023/24年中學概覽資料作統計，本港有至少48間中學將精神健康納為學生支援、課程更新重點。（資料圖片／鄭子峰攝）

社交訓練輔以寵物、藝術、園藝元素

《香港01》根據最新2023/24學年《中學概覽》資料作統計，本港有至少48間中學將精神健康納為學生支援、課程更新重點。其中位於葵涌的石籬天主教中學，在學生支援上，透過不同活動關顧學生精神與心理健康發展，亦提供社交訓練等，並輔以寵物治療、裝置藝術和園藝治療，提供具針對性的支援。

舉辦瑜伽減壓班、隔周一全校做早操

位於香港東區的蘇浙公學，則舉辦瑜伽減壓班，為學生提供適切的社交和情緒支援。觀塘的順利天主教中學，為讓學生建立健康的生活模式，安排隔周一全校於操場做早操。粉嶺禮賢會中學亦舉行環校跑等活動，鍛煉學生堅毅意志及提高抗逆力。

另外，有部分中學名校舉辦「精神健康日」，挑選學生為校園精神健康大使以推廣校園精神健康，以及舉辦相關主題講座等。