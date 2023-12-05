大埔馮梁結中學38歲男教師　涉非禮兩女學生被捕

大埔中華基督教會馮梁結紀念中學一名男教師，被指控多次對女學生作出不恰當身體接觸。警方指今年9月收到一名社工報案，並於同月以涉嫌「非禮」，拘捕一名38歲男子。

涉事學校表示，事件已進入「刑事程序」，不便回覆。教育局回覆指，該校已通報局方，並啟動危機處理小組。



涉事的中華基督教會馮梁結紀念中學位於大埔區。（中華基督教會馮梁結紀念中學Youtube影片截圖）

消息：事發於年初 今年9月開學後仍未停職

涉事的是中華基督教會馮梁結紀念中學，據了解，有多過一名女學生指控一名劉姓男教師，對她們有不恰當的身體接觸。消息指，有關事件發生於今年初，即上學年，惟該名男教師於9月新學年開始時，仍在校園出沒，直至有人就事件報警，該教師才被停職。

《香港01》曾向涉事學校查詢事件，惟校方指事件已進入「刑事程序」，不便回覆。

警方9月接獲社工報案

警方指，於9月20日接獲一名社工報案，指2022年12月初至今年5月間，兩名女學生在大埔一間學校懷疑被一名男子多次非禮。

警方調查後於9月25日在大埔區以涉嫌「非禮」，拘捕一名38歲姓劉本地男子，他已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。

教育局：學校啟動危機處理小組

教育局回覆指，有關學校已通報教育局，並已啟動危機處理小組，但局方無回應是何時收到學校通報。教育局會與學校保持緊密聯繫，提供適切意見及支援。若發現有違反教師專業操守的情況，定會嚴肅跟進。

教育局指，局方十分重視教師的專業操守，如涉及懷疑違法的個案，教育局會在司法程序完結後詳細審閱所有相關資料，嚴肅檢視教師的註冊。即使涉事教師最終可能因為種種理由沒有被定罪，但從學生福祉及教師專業的考慮，認為其行為是不能接受，教育局亦會就其教師註冊採取適當的行動。就嚴重的個案，教育局經考慮各項因素後，會根據《教育條例》取消其教師註冊資格。有關教師一經被取消註冊資格，將不得在學校任教。