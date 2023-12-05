政府擬容許放射技師、醫務化驗師接受中醫師轉介　分兩階段落實

政府早前提及需要加強醫生以外的專業人員，在本港醫療系中的角色。立法會一份文件簡介修訂《輔助醫療業條例》的最新進展。醫衞局便建議達成五個目標，當中包括容許物理治療師和職業治療師，在毋須醫生轉介的情況下，直接為病人提供服務；並容許放射技師和醫務化驗師，在指定情況下接受中醫師轉介。



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醫務衞生局經考慮輔助醫療業管理局的建議，以及不同醫療專業早前發表的意見，建議可探討修訂《輔助醫療業條例》，達到以下五項目標。醫衞局並會爭取於2024年擬備修訂草案，諮詢持份者意見，以期盡早提交立法會審議。

物理治療師和職業治療師 三情況可直接提供服務

第一項目標為，容許物理治療師和職業治療師，在毋須醫生轉介的情況下，直接為病人提供服務。政府經考慮不同專業意見後，建議在《條例》中，明確容許以下三類特定情況，包括︰

1. 若病人在特定時間內，就有關健康狀況曾獲註冊醫生診斷；

2. 病人已納入由指引主導的協定的醫護流程；

3. 病人正值緊急情況或身處院舍環境，令醫生轉介未必切實可行。



不過免轉介不等於免診斷，政府建議病人只需出示在12個月內，獲醫生診斷的證明文件，例如門診、覆診或出院記錄，物理治療師可因應醫生診斷的健康狀況，為病人提供服務。

第二項目標，是將持續專業發展訂為五類輔助醫療專業人員，即物理治療師、職業治療師、視光師、放射技師和醫務化驗師，成為他們日後續領執業證明書的條件。目前，視光師、物理治療師及職業治療師管理委員會，已實施相關安排。

首階段容許放射技師和醫務化驗師 接受院內中醫轉介

第三項目標為，容許放射技師和醫務化驗師，在指定情況下接受中醫師轉介。政府建議分分為兩部份實行。首先第一階段，容許院內工作的放射技師及醫務化驗師，可接受院內中醫師的轉介，為病人提供診斷成像檢測及化驗檢查。

至於第二階段，則再進一步修訂放射技師及醫務化驗師的執業守則，以容許他們接受中醫師轉介，並因應討論分階段落實。

政府表示，香港首間中醫醫院將於2025年底分階段投入服務，中醫與其他醫療人員，共同為病人提供住院及門診等服務，認為上述建議將有助理順中醫醫院的臨床流程。

公營醫療服務人手問題惡化。（資料圖片）

第四項目標為，提供新途徑引入合資格非本地培訓輔助醫療專業人員，投入醫管局及衞生署服務。由於公營醫療服務人手問題惡化，政府會參考過往引入醫療人才的經驗，在無損專業水準及病人福祉的前提下，制定引入非本地培訓輔助醫療專業人員的安排。

第五項目標為，作出其他技術性修訂，包括將「輔助醫療業」正名為「專職醫療業」，以反映相關專業在醫療體系擔當更重要角色。政府建議可在附屬法例增加認可資格，以便畢業生可直接註冊成為輔助醫療專業人員。