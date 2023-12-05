PISA放榜｜港生閱讀能力跌出全球首十位　科學回升至第7數學排第4

中大教育數據研究中心今日（5日）公布學生能力國際評估計劃（PISA）2022 研究結果，香港學生在三項能力：科學、閱讀、數學能力的平均分，分別為520分、500分及540分。與 2018 年相比，港生數學成績全球繼續排第4位，科學則從第9位升至第7位，閱讀成績則大跌7位，從第4位下降至第11位。中心分析，新冠疫情期間，學生可能將更多時間分配給科學和數學等易於評估的科目，因此閱讀時閒可能有所減少。



香港學生在三項能力：科學、閱讀、數學能力的平均分，分別為520分、500分及540分。（資料圖片）

學生能力國際評估計劃（PISA） 由經濟合作與發展組織( OECD）策劃，每三年一次，旨在評估15 歲學生在數學、科學及閱讀基本能力的表現，當中數學能力是2022年度PISA 的主要研究領域。

中大教育數據研究中心於去年5月至7月展開香港的評估工作，在全港隨機抽取163所中學及5,907名學生，以及他們的校長、教師和家長參加。

數學穩居第四 科學升兩位 閱讀能力大跌7位

根據PISA 2022年度研究結果，香港學生在三項能力：科學、閱讀、數學能力的平均分，分別為520分、500分及540分。

2018 年相比，港生科學能力稍為升3分，排名躍升兩位，全球排第7位；數學能力的成績雖然下跌11分，但排名反而維持不變排第4位。至於閱讀能力成績，則較三年前跌24分，排名大跌7位，由第4位下降至第11位。中心解釋，在新冠疫情期間，學生可能將更多時間分配給科學和數學等易於評估的科目，因此閱讀時閒可能有所減少。

觀乎81個國家及經濟體系，新加坡的學生在數學、科學及閱讀能力排第一位，三個範疇平均分依次序是575分、561分和543分。澳門學生在這三方面成績亦繼續力壓港生，而台灣學生表現甚至超前港生。（見下圖）。