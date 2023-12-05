本學年淨加2班中一　津中議會：多區校取錄高才通子女　紓緩減班

根據新一份《中學概覽》統計，本學年全港官津中學按年縮減11班中一，淨加2班中一，未有如上學年出現大減四十多班的情況。津貼中學議會主席李伊瑩分析，多區中學均增加了來自居住內地的港籍學生及高才通計劃申請人子女申請入學，令今年減班趨勢有所紓緩。



九龍真光書院校長李伊瑩表示，多區中學均增加了來自居住內地的港籍學生及高才通計劃申請人子女申請入學，令今年減班趨勢有所舒緩。（資料圖片／羅國輝攝）

有約八區的中學校長反映入學人數增

根據新一份《中學概覽》顯示，2023/24學年全港官津中學按年縮減11班中一，淨加2班中一，津貼中學議會主席李伊瑩認為，減班趨勢有所紓緩，她與多區校長交流時，有約7至8區的中學校長反映入學人數增加，主要來自居住內地的港籍學生及高才通計劃申請人子女兩類，另有一部分來自就讀港人子弟學校學生。

她認為，本地學校仍擁有許多優勢，如就讀資助學校無須繳學費、提供社工支援、個別輔導、英語教學、支持學生才藝發展、比賽及交流等，相信繼續有望吸引更多學生南下就讀。

未來適齡人口持續下跌，南下的學生能否扭轉減班情況，或是減班依然趨向加劇，她指，暫時無法預計，因難以預料有多少內地港籍學生或高才通申請人子女將來港讀書。

教育局回覆查詢指，本年度共有5.15萬名學生參加中一派位，按年增加約900人，與上年度派位結果，即今年出爐的結果比模，剛增加約990人。當局強調，根據現時所得的資料，本年度香港有足夠的公營中一學位供合資格的學童申請，將會密切留意，並定時檢視中學學額的實際情況，從長遠規劃公營學校學位供應。

至於人才計劃下受養人參加中一派位的數據，當局則指，無備存相關統計數字，但理解各項輸入人才計劃，會為本港增加合資格申請中一入學的適齡學童人數，亦有助紓緩一些學校的收生壓力，強調當局會繼續與辦學團體保持緊密溝通，並與辦學團體因應不同校情，研究和商討各種鞏固及整合學校資源的辦法，採取多管齊下的措施，穩定教學環境，確保教學質素。