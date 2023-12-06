學童精神健康｜葉兆輝稱不能只歸究服務不足　學校須建立關懷氛圍

就學童自殺個案增加，港府在全港中學推出以學校為本三層應急機制。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝今早（6日）在電台重申，不能把學童自殺問題與無足夠精神健康服務拉上等號，因會忽略自殺問題最主要因素，執行時會不夠精準有效。他又再次表示，中學三層應急機制會將識別高風險學生責任轉移到學校身上，對復常後的教師工作百上加斤，籲應推行更多學生喜歡的活動，重新建立師生信任關係，構建社會保障屏障。



政府昨起至明年1月在全港中學推出校本「三層應急機制」，冀及早識別和支援自殺風險高的學生。(photo-ac)

葉兆輝今早在電台節目稱，學童自殺問題不能與無足夠精神健康服務拉上等號，強調是「不理想、有問題」，認為將問題集中在精神服務不足時，會忽略了對自殺問題最主要因素，執行時不夠精準有效。

至於三層應急機制方面，他重申該機制將識別責任附加在學校身上，但不少教師在復常後，已有許多教學進度要追趕，不少老師更指本已無空間做原來的教務工作，甚至感到有壓力。

他說，識別高風險學生未必能一眼看穿，要視乎教師對學生的認識、學生的信任，故是否有建立關係至關重要，認為學校需多些支援，包括預留多些空白及空間給同學之間建立關係，樹立保護屏障，另一方面舉辦更多學生樂見的活動，在過程中建立師生及同學關係，組織社會保障屏障。

葉兆輝表示，不能把學童自殺問題與無足夠精神健康服務拉上等號，因會忽略自殺問題最主要因素，執行時會不夠精準有效。。（網絡圖片）

葉兆輝又提到，優質教育基金下有一些項目，推行時發現，若學校領導層對精神健康十分重視時，通常整間學校氛圍都很好，「國家安全教育又好、其他科目都好，精神健康處理唔好但不斷加野落學校，學校壓力大，大家都唔係開開心心返學就唔係一個好情況。」

三層機制中醫管局會跟進緊急個案，他表示，並非所有情緒不穩個案都要找精神科醫生處方藥物，朋輩支援及關心十分重要，在學童自殺個案中，僅3成學生有接受服務，故需在學校建立關懷氛圍，學生及師能互相分享會有一定協助。

葉坦言，不是希望青少年在無壓力情況下成長，而是要幫助他們如何面對壓力，並稱不少學生及家長在溝通及期許上分別，「好多家長鐘意把自己嘢加壓學生上面，未做到嘅想小朋友代我做咗佢，例如做唔到醫生但希望仔女做醫生，但完全忽略學生本身興趣。」他認為考慮如何在社會建立家庭友善工作間，例如私人公司可容讓家長有家長假陪子女成長，家長應接受家長教育講座等。

對於媒體有關自殺的報道，他指媒體均能克制地報道、不將自殺方法報出來，但較令人擔心是網上互傳信息的情況，他認為自殺新聞無必要廣傳，呼籲大家分享時停一停想一想，分享對事情無增加價值等。