今日必看8分鐘｜ 男子駕挖泥車墮魚塘亡｜途人滅火筒助救起火巴士

元朗挖泥車墮魚塘｜死者租魚塘自娛 疑無牌駕挖泥車做翻新工程

元朗攸壆路昨晚（5日）發生挖泥車墮魚塘意外。66歲姓楊男子疑駕駛挖泥車期間，意外連人帶機跌入魚塘被困。消防派出潛水車及蛙人搜救，及後用吊臂車將挖泥車吊起救出事主，但當場證實死亡。據了解，魚塘約2米深，現場無打鬥或掙扎痕跡，只有一條鐵鏈將混凝土及挖泥機連繫。意外相信因事主操控挖泥機搬移混凝土時，挖泥機失去平衡翻側掉落魚塘，事主被困挖泥機內失救至死。

荃灣23歲男疑欠200萬波債遭圍毆 擒窗逃走墮樓傷 警拘1人緝同黨

今日（6日）清晨一名男子在荃灣柴灣角街一工廈墮樓，受傷送院。警方調查後發現事主疑欠下200萬元賭波債務，與3名男子在單位內爭執，其間被對方襲擊，他逃走躲避時意外從單位跌落平台，事後警方拘捕一名33歲男子，另兩名同黨在逃。

髮型屋小爭執17歲少年被殺 髮型助理稱自衛 陪審團裁定誤殺罪成

元朗髮型屋的一名髮型助理，疑因阻女同事放雪糕入雪櫃而與女同事積怨，數月後他踩中女同事的鞋後，二人再起爭執。女同事因擔心，收工前叫朋友到來陪她離開，髮型助理涉折返並斬傷一名到場「陪放工」的17歲少年，少年最後死亡。髮型助理否認謀殺受審，陪審團今（6日）於高等法院退庭商議，一致裁定被告謀殺罪不成立，而誤殺罪則成立，案件押後至下周一（11日）判刑。

鰂魚涌城巴火｜燒臘店師傅滅火筒助救無果：係咁燒無能為力

今午（5日）一輛城巴於鰂魚涌太古坊對開起火，車尾陷入火海，巴士乘客急疏散，幸無釀傷亡。事發時讀者梁先生拍到附近一間燒臘店職員持滅火筒撲救，《香港01》亦尋獲該名救火職員，他謙稱只是「舉手之勞」，又憶述車火由內部燒出，最後無功而還，「係咁燒，無能為力啦！我哋盡咗力啦！」

肺炎支原體｜何栢良稱香港爆發未見頂 內地現塑膠化支氣管炎個案

內地與香港的肺炎支原體感染個案正上升，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（6日）表示，肢炎支原體主要影響兒童，過往不少醫生家長低估其嚴重性，內地個案反映有兒童感染後無及時服用有效抗生素治療，引起塑膠化支氣管炎，即有淋巴液漏入支氣管並硬化，形同石膏倒模般塞住氣道。何表示，香港感染支原體入院兒童今年8月起增加，至11月已增3倍至170宗，料本月會更多，但相信仍未見頂，料峰頂數目會達至每月200至300宗入院宗數。

證監會公布HongKongDAO、BitCuped疑涉虛擬資產欺詐 警封網站

過去一年多，加密貨幣市場接連發生監管風暴。證券及期貨事務監察委員會今日（6日）下午舉行記者會，就一宗懷疑虛擬資產相關欺詐行為告誡公眾，涉事的實體分別以「香港數字研究院」或「HongKongDAO」及「BitCuped」的名稱運作。

聖誕節｜海洋公園設《小王子》主題 遲半小時關園 對人流有信心

海洋公園以及水上樂園將在本月9日起，以法國童話《小王子》為主題設多個景點，園方指，隨著香港旅遊業復甦以及來港航班增加，對聖誕節人流有信心，海洋公園主席龐建貽不擔心港人外遊會影響入園人數，聖誕期間不會如萬聖節般延長營業時間，但會稍推遲至半小時至晩上7時半才關園。

Toyz劉偉健在台灣賣大麻煙彈案二審結果出爐：維持判監4年2月

電競遊戲《英雄聯盟》（LOL）前世界冠軍，香港人Toyz劉偉健在台灣涉嫌販賣大麻煙彈，一審遭判刑4年2月。Toyz提出30多張公益團體感謝狀，證明自己對台灣有貢獻，盼能爭取緩刑。案經上訴，高等法院台中分院今日（6日）宣布二審結果，駁回上訴，維持一審結果；而今日Toyz本人未到場聽取判決。本案仍可上訴。