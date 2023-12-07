證監會指HongKongDAO、BitCuped涉欺詐網站仍運作　警已要求移除

證券及期貨事務監察委員會昨日（6日）舉行記者會，指HongKongDAO、BitCuped疑涉虛擬資產欺詐，警務處已應要求，採取行動封鎖HongKongDAO及BitCuped的網站，惟相關網站至今日（7日）仍能如常瀏覽。

警方回覆查詢表示，警方已就可疑網站向有關機構作出移除要求。



證監會昨日舉行記者會，指HongKongDAO、BitCuped疑涉虛擬資產欺詐，並指警務處已應證監會要求，採取行動封鎖HongKongDAO及BitCuped的網站。

證監會亦向相關網站營運商發出終止及停止函，要求該等網站停止為HongKongDAO所發行的某代幣提供購買服務。

在守網者的防騙視伏器上輸入HongKongDAO及BitCuped的網站，結果均為屬「高危有伏」、並指網址與詐騙舉報有關。但兩網站至今仍能如常瀏覽。

一如證監局所講，BitCuped在網站FAQ部份聲稱「 Laura Cha/查勞拉」及「 Nicolas Aguzin/尼古拉斯．阿古津」分別擔任其主席和行政總裁，與港交所主席史美倫英文姓名Laura Cha、執行董事兼行政總裁歐冠昇英文姓名Nicholas Aguzin相同，兩人實際上均與BitCuped無關。

而BitCuped也自稱總部設於冰島，又指該公司是早在1891年成立的股票經紀人協會、在1914年成為BXCORPINT 證券交易所。

至於HongKongDAO則在網站聲稱發行一億個名為「HKD」或「HongKongDAO」（HKD代幣）的代幣，並提到另一種名為「HKB」的子幣，用家需以HKD代幣進行「質押」，才有機會獲得。類似的「質押」此前在其他涉虛擬資產欺詐的交易平台亦有出現。