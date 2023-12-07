地契續期｜領使館續期須外交部批准　發展局：國家安全列考慮因素

香港回歸後不少土地面臨需要續期的問題，當局曾表明，不少土地契約會在2025年起陸續到期。政府今日（7日）向立法會提交文件透露，當局擬就《政府租契續期條例》修例，將賦權政府以刊憲形式，公布地契續期生效，並計劃在每批到期地契限期日不少於6年，刊憲宣布是否續期，較半年前所建議的時間多一倍。



發展局發言人指，領事機構的房地產，須在外交部駐港特派員公署批准下，才可為地契續期。被問到會否在地契增加國安條款，當局指若有需要會將國家安全，列為考慮是否續期的因素之一。



當局計劃在每批到期地契限期日不少於6年，刊憲宣布是否續期。（資料圖片）

根據發展局提交的立法會文件透露，當局建議把刊登續期公告的時間，由半年前建議的地契到期日前不少於3年，延長至地契到期前不少於6年。

文件又透露，由2025年6月至2047年6月29日，約2,400個地段的地契將會到期；至2047年6月30日當天，約有30萬個地段的地契同日到期，涉及逾150萬位業權人。

值得注意的是，領事機構和國際組織代表辦事處在港的辦公用房、館長寓邸和館員住房的房地產，須在外交部駐港特派員公署批准下，才可為地契續期，若公署不准續期，土地將被港府收回。發展局於今年7月接獲公署通知，加入與領事館相關的地契續期安排。

發展局：如涉重大公眾利益 或不獲續期

發展局發言人強調，有關條款屬於「外交使權，並非特區政府嘅自主範圍」，又強調適用範圍相當「聚焦」，現時只有63個領使館，以及8個國際組織受規管。發言人又指，現時領時館涉及的地契，分別以土地和多層大廈形式，當中前者涉及10塊以下土地，後者則涉及約100張契約。

被問到會否在地契增加國安條款。發展局發言人出席簡報會時表示，涉及重大公眾利益的地契，有機會因不同情況不獲續期，主要涉及嚴重違契而屢勸不改的個案。

發展局又指，若有需要會將國家安全列為考慮是否續期的因素之一，但強調國安法亦能處理房地產問題，「如果係刑事罪行，係咪應該用國安法呢？係咪更加適宜、更加有效？」