文化博物館或殺館｜瞧潮香港等館藏何處去？梅艷芳歌迷憂無處容身

文化博物館或面臨「殺館」危機，文體育及旅遊局計劃將尖沙咀科學館搬入沙田文化博物館，後者藏品會在其他博物館重新整合。翻查資料，沙田文化博物館設有12個展覽館，當中6個為常設展覽，包括瞧潮香港60+、金庸館、粵劇文物館、徐展堂中國藝術館、趙少昂藝術館及兒童探知館。不同展館都收藏了不少珍貴的館藏，以瞧潮香港60+為例，就展出了多件舞台服飾及不同藝人用品，包括梅艷芳告別演唱會婚紗。



據文體旅局長楊潤雄昨日（7日）表示，文化博物館的館藏會分拆至不同新設的博物館，包括非物質文化遺產體驗館、香港藝術館及香港流行文化館，惟瞧潮香港60+、兒童探知館及趙少昂藝術館則未有提及會何去何從。



沙田文化博物館1999年建成，並在2000年底開放。（網上圖片）

沙田文化博物館1999年建成，並在2000年底正式對外開放，至今已有23年歷史。博物館設有12個展覽館，內容涵蓋歷史、藝術和文化等範疇，陳列面積達7,500平方米，於當時為香港最大型的博物館。據其網上資料，現時博物館設有6餉常設展覽館，包括瞧潮香港60+、金庸館、粵劇文物館、徐展堂中國藝術館、趙少昂藝術館及兒童探知館。

瞧潮香港60+展出逾千件展品 包括梅艷芳告別演唱會婚紗

不同展館都收藏了不少珍貴的館藏，以常設展覽館瞧潮香港60+為例，就展出逾一千件展品，當中包括多件舞台服飾及不同藝人用品，闡述香港流行文化的演變，包括梅艷芳告別演唱會穿上的婚紗、黃家駒第一支的木結他、張國榮的舞台服裝、沈殿霞的眼鏡及羅文的孔雀羽毛服飾等。相關展館亦將於12月24日至明年9月2日舉行「絕代芳華‧梅艷芳」展。

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「金庸館」有《天龍八部》修訂手稿等超過300組展品

香港文化博物館內設有常設「金庸館」，籌備三年斥資千萬，在2017年對外開放。館內藏有金庸親書對聯、50年代《神鵰俠侶》普及本以及《天龍八部》新修版修訂手稿等超過300組展品金庸相關藏品，介紹其早期事業、武俠小說創作歷程及其小說對香港流行文化影響。至於兒童探知館，展出本港設計、製造或銷售的玩具，以細說香港玩具的發展。

《天龍八部》新修版修訂手稿。 （文化博物館提供）

另外，目前文化博物館有5個專題展覽，會在不同時間推出展覽主題，以提高參觀者對文化藝術的興趣，其中2021年11月起設立的李小龍專題展覽，展品約400件，原定展期至2026年。

張國榮紀念展展哥哥《跨越97》演唱會紅色高跟鞋

除了李小龍專題展覽外，文化博物館早前亦舉辦過不少令人印象深刻的展覽，如在今年三月曾舉辦「繼續寵愛・張國榮紀念展」，展出共61組展品，不少出自哥哥的私人珍藏，當中也有些屬首次展出，包括哥哥在2000年《熱·情演唱會》開場時穿著的白色羽毛服飾，及1997年哥哥在《跨越97》演唱會穿著過的紅色高跟鞋等。

▼香港文化博物館舉辦「繼續寵愛・張國榮紀念展」▼



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文化博物館亦在今年四月舉行全球首個凡爾賽宮沉浸式虛擬展覽「虛擬凡爾賽宮之旅」，展覽焦點包括帶來多感官體驗，包括可以聽到模擬路易十四的聲音，以及聞到法國著名調香大師為凡爾賽宮創制的獨特香氣。文化體育及旅遊局局長楊潤雄當時致辭時指，展覽利用數碼媒體，呈現整個富麗堂皇的凡爾賽宮建築羣，令人恍如置身凡爾賽宮，這正是生動地展示如何運用先進科技詮釋藝術及歷史，並推動文化交流例子。

香港文化博物館曾舉辦多個動畫原稿展，其中包括「吉卜力工作室場面設計手稿展」，展出逾1,300張吉卜力工作室動畫的場面設計手稿及動畫片段，包括《風之谷》、《再見螢火蟲》、《魔女宅急便》、《龍貓》、《哈爾移動城堡》、《千與千尋》、《崖上的波兒》以及《風起了》，高畑勳作品《輝耀姬物語》場面設計手稿更是首站在香港展出。

另外，文化博物館亦曾經兩度舉辦Pixar動畫展覽，展示各種以傳統和數碼媒介創作素描草圖、彩繪、分鏡圖和雕塑，輔以動畫設計師訪問短片，介紹創作靈感來源。

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據楊潤雄昨日表示，文化博物館的館藏會分拆至不同新設的博物館，以突顯展物內容，例如粵劇或歸入非遺館，徐展堂館內一些展覽或許更應該放入藝術館，金庸館或李小龍館或放進流行文化館，不過瞧潮香港60+、兒童探知館及趙少昂藝術館則未有提及會何去何從。

「梅迷」憂保留香港文化或有長達十多年真空

有創立梅艷芳歌迷平台的「梅迷」今早在商台節目指，歌迷和梅艷芳好友過往捐出很多遺物予文化博物館，文化博物館記錄梅艷芳人生，也記載香港娛樂事業發展，歌迷對文化博物館有「情意結」。她又擔心文化博物館一旦關閉，至新展館落成間藏品無處容身，又指在保留香港文化層面上，或有長達十多年真空。