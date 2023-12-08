青年要3歲胞妹口交之後續有性侵　官指父母難辭其咎　判感化18月

少女13歲時抑鬱並自殘，接受治療時揭發她自3時起多遭年長她7年的兄長性侵，包括迫口交及共浴等。現已22歲的兄長，早前承認非禮罪名，案件今(8日)在區域法院判刑，法官郭偉健引述報告指，被告聲稱小二偷聽到父母性交的聲音，對性感好奇，又因妹妹出生覺被忽略，性侵妹妹作為報復。雖然專家認為被告重機會屬中至高等，感化官亦建議社會服務令，但郭官認為案中不涉威迫利誘，又未有真的性交，更指被告犯嚴重錯誤，其父母難辭其咎，又指被告被捕後須離家獨居，嘗盡苦楚，已受到一定程度教訓，相信其本質不壞，判他接受感化18個月。



被告Y.L.P（22歲），承認兩項向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪。

雖然專家指被告重犯機會中至高等，感化官亦建議社會服令，法官郭偉健認為被告的父母難辭其咎，判被告接受感化18個月。(資料圖片)

X責怪自己未忘曾被非禮事件

郭官引述X創傷報告指，X患有輕度抑鬱症和適應障礙，有自殘行為。X現時整體情緒穩定，又認為她應對學業壓力時出現情緒波動更大。報告另指，X在揭發事件後抑鬱症狀增加，對家人感愧疚，責怪自己未有忘記非禮事件，因而導致家庭破碎。

小二偷聽父母性交小三接觸色情物品

被告的精神報告則指，他的學業並不理想，與家人關係疏離。父親為工作狂，母親緊張其學業，常將其與他人比較。妹妹出生後成為父母的焦點，被告因而感到被忽略和沮喪，有時更會因而用頭撞牆。被告於小二時，因偷聽到父母性交時發出的聲音，對性產生好奇，小三開始接觸色情物品和手淫。

被女同學取笑自覺與女性無望

及至中學時期，同學會談論性和妓女。被告於中六首次召妓，後來約每數星期會召妓一次。被告另透露，他當時常被女同學取笑身形和身上氣味，故自覺與女性發生親密關係並無希望。

犯案歸咎父母重犯機會屬中至高等

案發時父母不在家，令被告失去自制能力。他將犯案歸咎於妹妹出生後成為父母焦點，用以報復父母不公平對待的方式，又自言相信涉案行為會使其與X關係更親密，但承認其行為會對妹妹的心理情況造成影響。報告最後指，被告犯案機會屬中至高等。

被告YLP在區域法院承認非禮罪，他亦承認小二偷聽父母性交，中六開始召妓。

感化官建議社會服務令

郭官另引述感化官報告，指父母對被告的關心和監督有限。被告自小學接觸兒童色情物品，對性產生興趣，有不當的性態度。事主X亦表示已原諒被告，希望他得到光明前途。基於被告的態度、改過自身的決心、家庭支持等，建議判處社會服務令。

官認為被告初犯時不成熟

郭官判刑指，X案發時只有3歲和10歲。被告承認侵犯非單一事件，在7年間有類似行為，可見被告非偶然失去控制犯案。郭官指，被告初犯案時只有10歲，分辨對錯的能力興成年人有差異。被告案發時不成熟、入世未深，父母對其關注、教導、監管不足。郭官另透露X亦望法庭能從輕發落，形容被告為好的兄長。再者，被告對X的傷害難以量化，但並非不可逆轉。

指被告犯錯其父母難辭其咎

郭官最後考慮到，案中不涉威迫利誘，亦未有真的性交，未將X處於受孕風險等。郭官更指被告犯下嚴重錯誤，其父母難辭其咎。基於被告的父母和X都渴望一家團聚，認為此亦能為X的心理復元提供幫助。且被告被捕後須離家獨居並嘗盡苦楚，已受到一定程度教訓，相信其本質不壞，終判其18個月感化令。

案件編號：DCCC 301/2022