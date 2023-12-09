舊灣仔警署獲中央提名活化成國際調解院總部　擬重現1930年代面貌

中國政府與一批國家去年簽署《關於建立國際調解院的聯合聲明》，推動以調解解決國際爭議的重大國際倡議。中央向國際調解院籌備辦公室提交在港設立「國際調解院總部」意向書，選址香港二級歷史建築舊灣仔警署，活化成國際調解院總部。



據了解，只有中國按相關程序提交於香港設立國際調解院總部的意向書。律政司表示，必須經由參與建立國際調解院談判會議的國家商討後才能敲定是否通過，預計最快明年初才有結果。



律政司的文件提到，底層至3樓的窗戶亦會換走，以重現1930年代的舊灣仔警署；為了維持警署的外觀，將會保留主要的外牆和陽台，



中央向國際調解院籌備辦公室提交將香港二級歷史建築舊灣仔警署，活化成國際調解院總部。（資料圖片）

只有中國提交於香港設國際調解院總部意向書

國際調解院籌備辦公室是根據中國去年與相關國家簽署的《關於建立國際調解院的聯合聲明》在香港成立，開展建立國際調解院的籌備工作，籌備辦公室主任為孫勁。印尼、巴基斯坦、老撾、柬埔寨、塞爾維亞、白俄羅斯、蘇丹、阿爾及利亞、吉布提等均是《聯合聲明》的簽署國。

律政司發言人表示，中央政府已向國際調解院籌備辦公室提交在香港設立國際調解院總部的意向書，並選定舊灣仔警署為設立總部的地點。據了解，只有中國按相關程序提交於香港設立國際調解院總部的意向書。

底層至3樓的窗戶亦會換走 保留主要的外牆和陽台

根據律政司提交的文件，舊灣仔警署活化後而成的國際調解院總部，屆時入面設調解室，會議室，圖書館等設備。文件提到，建築物中的太陽傘會被移走，底層至3樓的窗戶亦會換走，以重現1930年代的舊灣仔警署；為了維持警署的外觀，將會保留主要的外牆和陽台，同時設立一個區域，展示建築物的歷史背景，照片，結構等，讓訪客了解此建築的前身故事。 在改建方面，會增建更多逃生出口，無障礙設施等。

舊灣仔警署屬二級歷史建築，律政司表示，如成功爭取在香港設立國際調解院總部，便須加快翻新這座歷史建築，以滿足各參與談判會議的國家對於總部必須於2025年年底前交付予國際調解院的要求。故此，香港政府已開展前期準備工作，並會在12月14日就此有關文物影響評估諮詢古物諮詢委員。

待參與國家商討後敲定 明快明年才有結果

律政司表示，國際調解院總部最終能否落戶香港，必須經由參與建立國際調解院談判會議的國家商討後才能敲定，預計最快明年初才有結果。

國際調解院籌備辦公室在今年年初在本港舉行成立儀式，行政長官李家超透過視頻致辭，指，在港設立國際調解院籌備辦公室，充分體現三個特點，首先是體現國家對香港的信任和支持，確立香港在國家「十四五」規劃下，發展成為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的定位；其次體現香港在「一國兩制」下的獨特優勢；及體現香港專業服務能為全球法律和爭議解決服務作出的貢獻。

律政司司長林定國表示，建立國際調解院對香港作為國際法律和爭議解決服務中心的長遠發展極為重要，特區政府定會盡最大努力協助籌備辦公室的工作。