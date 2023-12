黃仁龍回皇仁書院傳授做人錦囊：人生旅途不只有橫向　也要縱向看

前律政司司長黃仁龍周五(8日)出席母校皇仁書院周年頒獎禮,作為精神健康諮詢委員會首任主席他致辭時提及近期學生自殺上升趨勢,他表示,抑鬱在中學生之間常見,更因長期新冠疫情習慣不正常狀態並難以復常而加劇;他引述研究指出,快樂的關鍵是與他人的正面關係,讓人感到開心、健康和更長壽。



他提到全職執業時七天工作周,穿起三件頭西裝在華富邨等巴士往金鐘的尷尬日子,使他努力儲蓄置業,但令他反思會變成自私的律師,於是尋找其他方向,1990年起探訪九龍的露宿者,認識了年輕吸毒者,這些經歷對他於2005年加入政府出任律政司司長很重要,他任內領導青少年毒品問題專責小組,「人生旅途不只有橫向,縱向可看到不同社經地位人物的風景,對追求卓越和人生真正重要的目標會有更全面的掌握。」



黃仁龍周五出席母校皇仁書院周年頒獎禮,致辭時提到快樂的關鍵是與他人的正面關係。(皇仁舊生會圖片)

到訪葵涌醫院 見80歲婦餵50多歲女兒

黃仁龍以皇仁舊生會名譽會長身份為周年頒獎禮主禮,發表題為「登高見博 身心健康 追求卓越」(Pursue excellence with panorama and physical and mental well-being)的演辭。

他憶述擔任精神健康諮詢委員會主席時,於2018年首次到訪葵涌醫院幾個心痛的畫面:一位年過80的婆婆為其50多歲女兒餵食,女兒眼神空洞,母親卻對他(黃仁龍)微笑,盡顯母愛;在兒童及青少年病房,有厭食症病人瘦骨嶙峋接受強制餵食。他指這些都是極需照顧但無法自助的弱勢社群,政府有責任適時提供更有效協助。

黃仁龍周五出席母校皇仁書院周年頒獎禮,頒發獎學金予表現優異的師弟。(皇仁舊生會圖片)

黃仁龍問學弟:「大家知道總要在履歷寫一些社會服務,但有多少只是炫耀?多少真正與你的目標或想成為的人有關?」

他分享於1988年起全職執業的七天工作周,以及穿起三件頭西裝在華富邨等巴士往金鐘的尷尬日子,使他努力儲蓄置業,他的師傅前終審法院首席法官李國能法官亦常督促他追求卓越。

憂變自私律師 探訪九龍露宿者反思人生目標

黃仁龍表示,他其後開始擔心自己會成為成功但自私的律師,於是尋找其他方向。「我自1990年起探訪九龍的露宿者,認識了年輕吸毒者,有些跟你們一樣年輕。有一位19歲吸毒者三度錯過到戒毒治療中心覆診,我曾在地鐵觀塘站等了數小時。他其後為購買毒品而參與縱火,被判很長的刑期,我亦再沒有與他打羽毛球。」

一位位長者、殘疾人士、有精神健康需要人士、非法入境者等面孔和悲劇歷歷在目,讓黃仁龍反思並調整人生目標。這些經歷對他於2005年加入政府出任律政司司長很重要,他任內亦接受挑戰領導青少年毒品問題專責小組。

大丈夫當朝碧海而暮蒼梧,讀萬卷書不如行萬里路,胸懷天下,四海為家。不要留在舒適圈,多向外闖,登高見博;休閒旅遊以外,還要增廣見聞。 多認識與自己不同的人,了解別人的長短處和需要。人生旅途不只有橫向,縱向可看到不同社經地位人物的風景,對追求卓越和人生真正重要的目標會有更全面的掌握。 黃仁龍

黃仁龍率先響應全新教育基金會籌款,將中國書畫專家徐沛之(1997)「勤有功」書法作品致送母校,呼籲皇仁仔繼續和全面地追求卓越。(皇仁舊生會圖片)

勤有功?「有些目標不論多勤勞也難達到」

黃仁龍形容「皇仁仔個個勤奮」,不過皇仁校訓「勤有功」可能帶來的隱患,指出若偏離原意,則可能矯枉過正,可能會帶來不安和焦慮,「有些目標不論多勤勞也難達到。同樣,若只相信『勝利』是實現自我的唯一終點線,任何『失敗』均可能削弱自我價值,也可引致抑鬱焦慮。」

近期傳媒關心學生自殺上升趨勢,黃仁龍認為,抑鬱在中學生之間常見,更因長期新冠疫情習慣不正常狀態並難以復常而加劇。有專家建議學校加強學生的幸福感,他引述哈佛大學Robert Waldinger對成人發展的研究及題為「快樂人生秘密」的演講,指出快樂的關鍵是與他人的正面關係,讓人感到開心、健康和更長壽。

倡減少屏幕時間 要有良好睡眠

黃仁龍建議一眾師弟,追求卓越的同時,應花時間改善與他人的關係,「這需時培養亦無捷徑。多做『社交健體』訓練,不要怕問別人可否『陪我講』,回家與父母練習一下。放下手機,多留意身邊人。就算不能放下手機,當你感到沮喪時,用WhatsApp問候朋友『你好嗎?』或發一些鼓勵說話,已會感到好一些。當對方回覆,除開心外,也可約出來見面。減少屏幕時間,增加與人相處的時間。」

黃仁龍總結演辭前指出,精神健康諮詢委員會委託就不同年齡組別進行的精神健康調查顯示,睡眠欠佳是最主要亦最常忽略的風險因素。「大家都知道睡眠欠佳或不論任何原因通宵達旦,翌日精神會如何。這不難理解,也有充分科學實證。」