肺炎支原體｜許樹昌：料入院數維持升勢　籲人多擠迫時要戴口罩

內地爆發肺炎支原體個案，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（9日）表示，內地個案現已回落，香港則在8月錄得約50宗支原體入院個案，9月至11月已由110宗增至170宗，當中5至10%患者併發肺炎，大部份為40歲以下，部份有免疫問題或高風險人士有嚴重併發症，包括肺炎、腦炎、影響腎功能及溶血性貧血等，料入院數字會持續上升，呼籲市民在人多擠迫環境及公共交通工具內戴口罩，並保持手部清潔。



中大呼吸系統科講座教授許樹昌。(資料圖片/梁鵬威攝）

入院個案三個月升逾五成 患者多40歲以下

許樹昌表示，內地今年5月爆發支原體個案，9至10月在北方達至高峰，現時已回落，北方10月起開始寒冷，故目前流感、腺病毒、鼻病毒及新冠等較多。

他說，香港今年8月起支原體個案開始增加，當時有50宗入院個案，到9至11月已由110宗增至170宗，現時仍有增長，大部份患者出現上呼吸道病徵，包括發燒、咳嗽及喉嚨痛等，約5至10%會併發肺炎，普遍患者40歲以下，部份有免疫問題或高風險人士有嚴重併發症，包括肺炎、腦炎、影響腎功能及溶血性貧血等。

他稱，支原體個案潛伏期可長達兩三星期，本港2016及2019年年中曾出現大量支原體個案，現時香港個案仍有所上升，預料會繼續上升，並維持一段時間。

內地爆發肺原支原體個案。（央視截圖）

許樹昌又提到內地支原體個案同時見有塑膠化支氣管炎情況發生，他稱塑膠化支氣管炎並非只有支原體有，一些嚴重炎症及哮喘都會出現，患者痰較濃稠，如同在氣管倒模一樣。

許樹昌也提到目前兒童入院多數是鼻病毒、腺病毒及副流感較多，流感在第47周起已開始上升，第47周有14個長者嚴重至需入深切治療部，7人不幸過身；第48周則有9名長者入深切治療部，4人離世。

許樹昌呼籲市民盡快接種流感或新冠疫苗。（資料圖片/盧翊銘攝）

新冠疫情處於低位 天氣轉涼後料增感染個案

他料流感冬天會更活躍，料以H3N2為主，並稱過去1至3月是冬季流感高峰，惟新冠大流行後，香港今年4月及8月均有一段短暫流感高峰。

至於新冠方面，他稱目前新冠情況處於低位，入院數不多，但料天氣轉涼後，加上距上一波疫情高峰已過半年，料數字可能上升，新一代XBB疫苗已到港，會安排長者先接種。

許樹昌稱，隨節日及政府推經濟活動多，呼籲盡快接種新冠、流感疫苗等，建議市民在人多擠迫地方以及乘搭公共交通時要戴口罩，平時勤洗手，注意個人清潔。