香港國際賽丨「金鎗六十」第三度奪香港一哩錦標

沙田馬場昨日（10日）舉行年度賽馬盛事「香港國際賽」，四場國際一級賽中，由香港代表馬贏得三項錦標。其中，八歲的「金鎗六十」在浪琴香港一哩錦標（1,600米一級賽）第三度摘下此賽桂冠，追平了「好爸爸」的紀錄，賽事獎金高達3,200萬港元。



2023年12月10日，「金鎗六十」在何澤堯策騎下報捷。（香港賽馬會圖片）

「金鎗六十」於休賽224天後復出角逐此賽，儘管須自最外的第14檔起步，但在何澤堯策騎下克服挑戰，末段施展一貫的凌厲後勁，最終以一個半馬位之先擊敗「遨遊氣泡」，順利以2.3倍大熱掄元，日本代表「匯兩川」則跑入季席。「金鎗六十」今仗締速1分34.10秒。

2023年12月10日，何澤堯與「金鎗六十」凱旋而歸。（香港賽馬會圖片）

現時評分131分的「金鎗六十」預料將於明年跑畢兩仗後退役，分別是於1月21日上演的董事盃，以及4月28日的富衛保險冠軍一哩賽。

2023年12月10日，「浪漫勇士」力拒「盧森堡」來犯，摘下頭馬。（香港賽馬會圖片）

同日「浪漫勇士」在麥道朗策騎下，成功衛冕浪琴香港盃（2,000米一級賽），力壓海外代表「盧森堡」和「滂薄無比」，成功衛冕浪琴香港盃（2,000米一級賽）。「浪漫勇士」剛於43天前締創歷史，在澳洲攻下當地最高榮譽分齡讓磅賽事覺士盾（2,040米一級賽）。

2023年12月10日，「金鑽貴人」在浪琴香港短途錦標（1200米一級賽）勝出。（香港賽馬會圖片）

全球評分最高短途賽駒「金鑽貴人」，憑凌厲後勁攻下香港短途錦標（1,200米一級賽）。「金鑽貴人」去年角逐此賽時跑獲第6名，今年在潘頓策騎下捲土重來，終於成功收復前失。

另一場國際一級賽香港瓶（2,400米），則由法國馬「真強」擊敗其餘7匹馬奪冠。