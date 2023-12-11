區議會選舉系統故障｜葉劉明言立法會跟進　江玉歡質疑資科辦落後

「完善地區治理體系」下首個區議會選舉在昨日（10日）舉行，惟接近投票結束前，電子選民登記冊系統卻出現故障，部分票站要暫時半小時至一小時，以改由紙本人手發選票，選舉延長1.5小時至午夜12時。



行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀相當「勞氣」，直斥「花咁多錢宣傳，而臨門一腳竟然會輕機嘅」，極度遺憾，明言會在立法會跟進，「點解無應變？要手動？啲選民都發脾氣，我想睇政府點解會出現呢個錯誤。」



有立法會議員關注，近年政府推出電子系統出事故，政府資訊科技辦公室都牽涉在內，質疑資科辦技術「落後了很多年」，促請政府全面審視資科辦。



▼12月10日區議會選舉 電子選民登記冊故障阻礙投票▼



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電子選民登記冊斥資4500萬元設立，於2021年選委會選舉中首次應用，至今已經是第五場的選舉，過往曾多次「出事」。

葉劉淑儀明言上立法會質詢 「點解會出現呢個錯誤」

新民黨主席葉劉淑儀昨晚已相當「勞氣」，「花咁多錢宣傳，而臨門一腳竟然會輕機嘅」，明言一定會在立法會質詢政府，對此表示極度遺憾。葉太今日再度回應事件時稱，系統故障對新民黨選情有影響，「中產選民七、八點返屋企就唔再返出嚟」，重申會在立法會跟進，「點解無應變？要手動？啲選民都發脾氣，我想睇政府點解會出現呢個錯誤。」

民建聯主席陳克勤稱，晚上8時為投票的「黃金時間」，系統故障對市民投票意慾及各政團都有影響。自由黨主席邵家輝亦指出，情況並不理想，相信會令有些原本想投票的選民無去投票，希望政府認真檢討流程。

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江玉歡質疑資科辦技術落後 促全面審視部門

立法會議員江玉歡表示，在未有初步調查結果前，難以評論哪個政府部門出錯，但相信今次事故不涉及複雜技術性問題，但反映港府在資訊科技上有所不足，她又指，政府近年大力推動智慧科技，惟不同部門與資科辦合作時，都不時出現問題，「係唔係同唔同部門溝通出咗問題？定係人手方面唔夠？」

她又指出，政府每次推出新措施，往往因科技及技術問題走不到「最後一哩路」，質疑資科辦技術落後， 促請政府藉此機會全面審視資科辦，「如果咁簡單都做唔到，咁講咩AI呢？」

選委界立法會議員江玉歡認為，在事件未有初步調查結果下，難以評論是什麼部門出錯，但料今次事件不涉及複雜的技術性問題。（資料圖片／盧翊銘攝）

資科辦每次選舉提供技術支援 總監月薪超過28萬元

外界關注今次事故資科辦是否有一定「角色」，資訊科技總監黃志光表示，系統故障後已按應急方案，以15分鐘調查系統問題及研究補救措施，當15分鐘後仍未查到故障原因，便按計劃即時啟動後備方案，轉用紙本派發選票。

據「選舉報告書」顯示，資科辦每次選舉都會負責支援電子選民登記冊系統，並就系統的初期構思、設計及開發提供了意見。資科辦亦協助成立系統的技術諮詢委員會，引進業界意見，同時派代表參與所有技術諮詢委員會的會議，多角度地加強監察系統的運作及技術表現。

電子選民登記冊系統。（資料圖片/張浩維攝）

資科辦在上次立法會選舉，曾調配一位資訊科技署助理署長，擔任系統項目總監，協助選管會監察在選舉中有關系統的準備工作，並就技術上的問題提出切實 可行的建議措施。

至於今次區議會選舉，政府資訊科技總監辦公室角色為何，是否同樣有調配人手協助選管會監察在選舉中有關系統的準備工作，記者己向相關部門查詢，暫候回覆。

政府資訊科技總監屬首長級薪級表第6點，月薪超過28萬元，現任總監黃志光今年5月上任，他於1988年加入政府，任職二級系統分析／程序編製主任，並於2009年晉升為總系統經理，2016年晉升為資訊科技署助理署長，2021年晉升為資訊科技署副署長。