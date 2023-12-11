簡約公屋｜取消蓮塘尾項目　增馬鞍山選址改建聖若瑟中學等五校舍

撰文：林穎嫺
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政府去年底披露簡約公屋的八個選址和造價後，一直備受爭議。房屋局今日（11日）向立法會提交文件，申請第二批簡約公屋的撥款，披露當局擬不再推展上水蓮塘尾、由發展商借出土地的項目，改增設馬鞍山恆光街一幅政府用地，以及五舍空置或即將空置校舍作選址，故第二批簡約公屋仍可維持1.3萬個單位。政府消息人士表示，最新計劃下，整個簡約公屋的單位中，93%位於市區／擴展市區及屯門，認為選址「更加好。」

文件又提到，房屋局早前已就第一批簡約公屋招標，回標價錢較原先估算減少20%，故第一批簡約公屋的總撥款可由115.3億元削減至95.4億元，減幅為15%，而整個簡約公屋撥款則為247.5億元。

▼屯門54區簡約公屋選址▼

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簡約公屋第8幅用地位於小欖，鄰近前樂安排海水化淡廠，本身是放置工務設施，現時已搬走，故現為一幅臨海「吉地」。（Google Map截圖）

小欖樂安排項目削800伙　柴灣及屯門54區共增440伙

第二批簡約公屋涉及4個項目，分別為上水蓮塘尾、屯門第54區、柴灣常安街／常平街，以及屯門小欖樂安排，合共涉及約1.3萬伙，當中部份前期撥款已於今年初連同第一批項目申請。

房屋局最新文件顯示，在詳細檢視去年公布的4幅用地後，由於上水蓮塘尾的成本效益相對較低，故決定不再推展該項目，當局又會調低小欖樂安排項目的單位數量，減少800伙至4,200伙；但會增加柴灣常安街／常平街，以及屯門第54區的規模，分別增至1,720伙和5,620伙，合共增加440伙。

馬鞍山恆光街簡約公屋選址鄰近頌安邨。（資料圖片/歐嘉樂攝）

馬鞍山恆光街建校用地改建簡約公屋　提供860個伙

文件又提到，當局已物色到一幅位於馬鞍山恆光街一幅政府用地，該地原預留作小學用途，但教育局已確認不再需要該用地，認為適合興建簡約公屋，初步預計可提供約860個單位。

▼原上水蓮塘尾簡約公屋選址▼

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改建5空置校舍可提供600伙　4間位於市區

文件又提到，有見過渡性房屋計劃中，改裝校舍的成功經驗，以及經初步技術評估後，建議改裝五間空置或即將空置校舍，合共可提供600個單位，當中有4間位處新界，選址分別為：

1／觀塘順安邨基督教聖約教會堅樂第二小學，預計可提供130伙

2／上水彩園邨東華三院馬錦燦紀念小學（彩園分校），預計可提供110伙

3／九龍灣彩石里前聖若瑟英文中學，預計可提供150伙

4／觀塘順安邨迦密梁省德學校，預計可提供110伙

5／黃大仙竹園南邨浸信會天虹小學，預計可提供110伙

▼其中四間校舍轉簡約公屋選址▼

政府消息人士指，全部校舍均坐落在屋邨附近，許多亦在港鐵站附近，「行都行得到去，就算要搭車，好短車程就去到港鐵站，亦都有市區巴士路線，港、九、新界都有巴士到。」

首批項目回標價低預算20%　兩批費用降至247.5億

文件又提到，第一批項目的回標價錢，較原先估算減少約30億元，減幅達20%，第二批項目所需的工程總撥款可由原本估算的約115.3億元，調低至98.4億元，減少16.9億元（即約15%）。建築署最新估算，高層簡約公屋樓宇的平均單位造價可由今年初估算的約65萬元，下調至約59萬元；而改裝校舍的平均單位造價則可下調至約50萬元，與現時過渡性房屋相約。

政府消息人士指，整個簡約公屋總撥款合共為247.5億元，若以此成本除三萬個單位，平均成本為82.5萬元，但文件未有交代當局的計算方式。

▼2022年10月25日　房屋局公布簡約公屋內櫳設計▼

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