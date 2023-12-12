高考狀元成物理學者奪裘槎獎 　寄語社會家長為學生釋放探索空間

本港歷屆公開試狀元大多從醫或當律師，也有個別狀元有另類選擇，闖出另一片天。年輕學者、科大物理系助理教授傅凱駿，自小熱愛物理，立志成為一位科學家。他學業成績傑出，曾成舊制高考狀元，升學一度面對理想與現實掙扎，猶豫應選擇「神科」計量金融學或是物理學，最後他毋忘初衷，選擇後者。投身學術界約十年，憑著研究量子材料的傑出表現，成為今屆「裘槎麥德華前瞻科研大獎」得獎人之一。



社會如今大談創科、培養科研人才，他認為，小朋友需要空間探索自我，培養好奇心和求學心，但現今學生學業繁重，生活十分忙碌，並不理想，呼籲社會、家長釋放更多空間，「整個氛圍可以放鬆一些，讓小朋友做小朋友應該做的事。」



曾分別在會考及高考奪得9A及5A的狀元傅凱駿，憑著從小對物理的興趣熱誠及成為科學家的志願，他如今成為一名理論型的物理學家。（廬翊銘攝）

從小對物理有興趣 父母不干預大學選科

傅凱駿自小對物理產生興趣，閱讀過物理學家愛因斯坦及理察·費曼的故事，更感受到作為科學家的魅力，早已立志成為科學家。他指，父母從不干預他的抉擇，包括大學聯招選讀什麼科目，而他亦從沒諮詢過家人意見。他笑言，從小已「老氣橫秋」，做每一個決定都會有「plan B 」（後備方案），故家人信任他的選擇，相信他能找到屬於自己人生的方向。

傅凱駿曾分別在會考及高考奪得9A及5A的成績，雖然將計量金融學放在大學聯招選科的首位並在進行面試後獲錄取，但他仍難以忘卻研究物理的初衷，而放棄了金融學。（廬翊銘攝）

棄金融學學位 秉持初心研究物理

中學階段的傅凱駿是讀書尖子，於舊制會考和高考奪得9A及5A的成績。他一度首選「神科」計量金融學，並獲大學取錄，但最終難忘初衷，於是他決意選擇物理學，「我讀咗返finance(金融學）一世都做唔返物理喇基本上，但係我讀完物理，我覺得我仲可以轉去做finance。」

在大學修讀物理學時，這位尖子也曾質疑過自己的能力。當時他要前往美國加州大學柏克萊分校做交換生，作為想做科研的本科生，曾擔憂自己的表現不及當地其他同學，或考試成績不佳，而難尋研究院繼續修讀。不過，他後來發現事實並非如此，「未必好似我自己想象中每一個人都係好神級咁樣，反而大家都係人嚟嘅，咁我都係人佢都係人，可能我都有辦法喺呢個圈子入邊，再慢慢向前行，搵到自己嘅道路。」

凝聚態理論物理學家傅凱駿（左）與生物學家王瀾（右）均獲得裘槎前瞻科研獎。（廬翊銘攝）

研究發掘量子效應新現象及應用

現時傅凱駿是一位凝聚態理論物理學家，憑著研究量子材料的傑出表現，獲得今屆「裘槎麥德華前瞻科研大獎」，並獲得500萬元資助。他指，研究團隊得到獎金資助下，將探索利用傳統電腦模擬量子材料的創新方法，分析電子之間的量子糾纏模式，促進大眾對量子材料的理解及發掘更多量子效應帶來的新現象和應用可能。

籲年輕人勿妄自菲薄 家長應給空間、信心

傅凱駿寄語年輕一代不要妄自菲薄及誠實面對自己的想法，「既去睇呢個世界同時，亦都問清楚自己，到底呢樣嘢行落去適唔適合我呢？我行唔行到落去呢？咁你呢兩方面嘅平衡拿捏得好嘅話就可以繼續向前行。」

社會近年大談創科、重視培養科研人才，他指，留意到香港學生學業繁重，功課量較以往增多，由平均每科一份功課，變為每科三份功課，生活十分忙碌，並不理想，呼籲社會、家長釋放更多空間，「整個氛圍可以放鬆一些，讓小朋友做小朋友應該做的事。」他亦提醒家長要給予小朋友更多信心，讓他們發展自我，保存好奇心及求學心，「你窒太多嘢畀大家，大家窒到都冇時間心力去發展任何其他嘢，其實你就唔會得到一個個體。」

研究線粒體助設計神經、肌肉疾病治療

另一位科大生命科學部助理的王瀾，憑著研究線粒體品質控制的分子機制，同樣獲得裘槎前瞻科研獎。其實驗室使用不同方法來了解健康與不健康線粒體的分子特徵及變化，以助設計神經疾病和肌肉疾病等的治療方法。