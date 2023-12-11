今日必看8分鐘｜的哥連踩18個鐘自炒亡｜大型執法！亂過馬路罰2千

竹篙灣車禍｜30歲死者正職工程師 兼職揸的士工作至深夜自炒亡

大嶼山今日（11日）凌晨約3時發生嚴重車禍，一輛的士沿竹篙灣公路西行，往香港迪士尼樂園方向行駛期間，在竹篙灣公路與欣澳道迴旋處失控，撞上路牌及路邊石壆，並在灌木叢中翻車。的士司機被困車內，重創昏迷，救護人員將他救出，隨即送院搶救，惟最終證實不治。據了解，死者姓周，30歲，正職為一名工程師，周末兼職的士司機，昨日（10日）早上9時起開始工作至深夜。

車cam直擊｜火炭福士切雙白線逆撞鐵騎 響爆咹唔停以為雙線單程

火炭發生「失魂」車禍。昨（10日）中午12時許，46歲姓吳男子駕駛電單車，沿樂景街往樂信徑方向行駛。途至銀禧花園對開時，一輛福士私家車由該屋苑轉出，兩車相撞，幸無釀傷亡。網上瘋傳涉事電單車車cam片段，可見它駛至銀禧花園附近時，福士由屋苑駛出並跨越雙白線，電單車司機隨即多次響咹，但福士未有理會繼續駛前，多次推撞電單車後始停下。電單車向左跌低後，片段傳出聲音：「喂！喂！師傅你停低先！」據了解，41歲姓錢私家車男司機報稱誤會該道路為雙線單程行車而肇禍。

大埔寨乪村謀殺｜被捕妻子戴頭套步履緩慢 遭押返村屋重組案情

大埔寨乪村上周六（9日）發生謀殺案，62歲男子遭床褥焗斃，其52歲妻子被捕。警方今日（11日）下午約1時重回寨乪村現場重組案件。現場所見，涉事村屋仍然拉起封鎖線。下午1時05分，一輛白色七人車接載疑犯及鑑證科人員到場，人員手持攝錄器材紀錄過程。疑犯戴上頭套，其雙手被鎖上手銬，腰纏鐵鍊，步履緩慢，走路時一直微微彎腰。她由兩名探員左右押解及攙扶下，慢慢走進涉事村屋單位內。

警今起調配便衣警全港大型執法 嚴打亂過馬路 違者可罰$2000

為提高行人道路安全意識，警方今日（11日）起展開全港性大型行動，並以不定時、不同形式執法，包括調配便裝人員票控違例行人而不作預先警告。若市民胡亂過馬路，一經定罪，可被罰款2,000元。

區議會選舉結果｜宋芝齡灣仔輸3000票排尾二 李碧儀、穆家駿當選

今屆區議會選舉焦點地方選區之一，五人爭兩席的灣仔區選舉結果出爐！無綫藝人、自由黨宋芝齡得票3,043票，排尾二宣告落敗，與當選的民建聯穆家駿及爭取連任、報稱獨立候選人的李碧儀相差超過3,000票，亞視前公關黃守東得3,392票，5人中排第3，未能當選，得票高於宋芝齡。

區議會選舉系統故障｜陸啟康哽咽稱愧對選民 對被問責持開放態度

「完善選舉制度後首場區議會選舉出現「甩轆」，電子選民登記冊系統昨晚（10日）故障，須改用人手核實及延長投票至凌晨12時。本身是高等法院原訟法庭法官的選管會主席陸啟康今日（11日）上午交代事故時致歉，並數度哽咽語窒，「雖然今次選舉出咗啲事故……但我真係希望各位唔好……希望……真係唔好忽略今次選舉」，他解釋，「點解我哽咽，因為對所有謹守崗位嘅同事有愧」，現場人員不時輕拍陸啟康背脊鼓勵。

外傭抱BB坐海邊石壆低頭玩電話 港媽斥危險 網民：唔出事唔知死

日前有港媽發文，指於將軍澳海濱公園看見有外傭疏忽照顧兒童，對方將嬰兒抱到海邊石壆上，自己則低頭伸手玩電話，海媽覺得十分危險，故將畫面拍下，並上傳到網上希望嬰兒的父母看到帖文，可以多加提醒姐姐注意安全。